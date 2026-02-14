Μάντισον Τσοκ: Πώς από αθλήτρια καλλιτεχνικού πατινάζ ξεκίνησε το δικό της brand ραπτικής

Η Μάντισον Τσοκ δεν είναι απλώς μία από τις κορυφαίες αθλήτριες καλλιτεχνικού πατινάζ αλλά ένα πολυδιάστατο ταλέντο που συνδυάζει τον πρωταθλητισμό με τη δημιουργικότητα της μόδας.

Η Μάντισον Τσοκ μαζί με τον σύζυγο και παρτενέρ της, Ιβάν Μπέιτς, αποτελούν ένα από τα πιο επιτυχημένα δίδυμα στον χορό στον πάγο, με παγκόσμιους τίτλους και ολυμπιακά μετάλλια, ανάμεσά τους και το ομαδικό χρυσό στο Πεκίνο το 2022.

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026, το ζευγάρι όχι μόνο υπερασπίστηκε τον τίτλο του στο ομαδικό, αλλά κατέκτησε και το ασημένιο μετάλλιο στον χορό στον πάγο, επιβεβαιώνοντας τη θέση του στην κορυφή του αθλήματος, ωστόσο, η Τσοκ ξεχωρίζει και γιατη δημιουργικότητα και το ταλέντο της στη ραπτική.

Σε ένα άθλημα όπου η εικόνα και η αφήγηση παίζουν καθοριστικό ρόλο και που τα κοστούμια δεν είναι απλώς items, αλλά μέρος της ιστορίας που εκτυλίσσεται στον πάγο, η Μάντισον Τσοκ σχεδιάζει η ίδια τις εμφανίσεις των προγραμμάτων της.

Μάντισον Τσοκ: Πώς από αθλήτρια καλλιτεχνικό πατινάζ ξεκίνησε το δικό της brand ραπτικής

Η λατρεία της για τη μόδα ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. Όπως έχει αναφέρει σε συνέντευξή της στο Who What Wear, η μητέρα της ήταν εκείνη που της μετέδωσε την αγάπη για το styling και τα ρούχα, η επαφή της λοιπόν με τον χώρο της μόδας δεν προκαλεί έκπληξη.

Αφενός, ως μακροχρόνια μέλη της Team USA, η Τσοκ και ο Μπέιτς έχουν στενούς δεσμούς με τον οίκο Ralph Lauren , επίσημο προμηθευτή ρούχων της Ολυμπιακής ομάδας από το 2008, αλλά έχει πρωταγωνιστήσει επίσης στην καμπάνια Skims Team USA κι έχει συνεργαστεί με την Dior Beauty, αφετέρου η αγάπη της για τη δημιουργία, την καθιστούν ένα πρόσωπο με άμεσο ενδιαφέρον για τη ραπτική ρούχων για τον χώρο του καλλιτεχνικού πατινάζ.

Το δικό της brand

Όσον αφορά την επαγγελματική της πορεία στον χώρο του σχεδιασμού, η Τσοκ σχεδίαζε τις εμφανίσεις της και του παρτενέρ της, πριν τρία χρόνια όμως αποφάσισε να επεκτείνει την πρακτική της στον σχεδιασμό κοστουμιών, λανσάροντας το ομώνυμο brand της και ξεκινώντας συνεργασία με άλλους αθλητές του καλλιτεχνικού πατινάζ.

Για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 μάλιστα, σχεδίασε κοστούμια για τρεις άλλες ομάδες, σύμφωνα με το ESPN, ενώ έκανε επίσης τροποποιήσεις στην εμφάνιση της ίδιας και του Μπέιτς για τους Αγώνες, διατηρώντας τες παρόμοιες με αυτές που είχαν παρουσιάσει στο παρελθόν.

Όσο για το από που αντλεί έμπνευση, όπως λέει η ίδια, η έμπνευση μπορεί να έρθει οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε και, παρότι παρακολουθεί τις συλλογές μεγάλων οίκων μόδας, αποφεύγει τις τάσεις της στιγμής και προτιμά διαχρονικά στοιχεία που υπηρετούν αυθεντικά τον χαρακτήρα του προγράμματος.