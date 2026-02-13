H Κρίστι Τέρλινγκτον έκλεισε το show του

Ο οίκος Michael Kors παρουσίασε τη συλλογή Φθινόπωρο/ Χειμώνας 2026 την Πέμπτη, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης, και γιόρτασε την 45η επέτειό του με τον πιο Νεοϋορκέζικο – και πάντα κομψό – τρόπο.

Η συλλογή του Michael Kors παρουσιάστηκε στη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης, στην πλατεία Λίνκολν, στο εντυπωσιακό «γλυπτό» κλιμακοστάσιο το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αρχιτεκτονικά στοιχεία του κτιρίου.

Στην πασαρέλα είδαμε αυτή τη λάμψη της Νέας Υόρκης, σε συνδυασμό όμως με σύνολα κομψά και κυρίως πρακτικά για την πόλη. Σκοπός του σχεδιαστή ήταν να «ντύσει» τα cool κορίτσια της πόλης και το κατάφερε, με τα παλτό και τα κοστούμια να αποτελούν αναμφισβήτητα τα καλύτερα που έχουμε δει έως τώρα στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης.

«Η Νέα Υόρκη είναι “άξεστη”, σκληρή, τραχιά, ανθεκτική, και μετά στρίβεις στη γωνία και είναι λαμπερή, πολυτελής και υπέροχη. Νομίζω ότι η ισορροπία αυτών έχει επηρεάσει την προσέγγισή μου» δήλωσε μεταξύ άλλων ο σχεδιαστής στο Reuters.



NYFW: O Michael Kors γιόρτασε την 45η επέτειό του με μια συλλογή ορισμό της New York chic αισθητικής

Τα παλτά με έντονους ώμους ξεχώρισαν, τα μεταξωτά φορέματα και οι πολυτελείς υφές καθρέφτισαν τη Νεοϋορκέζικη chic αισθητική και η ουδέτερη παλέτα που αναβαθμίστηκε με πλούσιους χειμερινούς τόνους, έδωσε την απαραίτητη ευελιξία.

Επιπλέον, η συλλογή κατέστησε σαφές πως στοιχεία όπως το φτερό και το δέρμα θα κυριαρχήσουν και αυτή τη σεζόν με τα απλά αλλά κομψά κομμάτια της να είναι γεμάτα με φτερά σε συνδυασμό με δερμάτινες υφές και διακριτικές πινελιές από παγιέτες.

Όσο το highlight της βραδιάς, η Κρίστι Τέρλινγκτον έκλεισε την επίδειξη φορώντας ένα εντυπωσιακό σύνολο, το οποίο αποτελούνταν από μαύρο κασμιρρένιο τοπ με κάπα να πέφτει στο πίσω μέρος και να δίνει κίνηση και ένα φόρεμα όλο παγιέτα, με τον σχεδιαστή να τονίζει πως δεν θα μπορούσε να γιορτάσει την 45η επέτειό του χωρίς εκείνη, η οποία είναι μια μαγική γυναίκα από τη Νέα Υόρκη και μάλιστα πρωταγωνίστησε στην πρώτη του διαφημιστική καμπάνια.