NYFW: H Ρέιτσελ Σκοτ «σχεδιάζει» το μέλλον της Porenza Schoulder – Πώς ο ρομαντισμός και σύγχρονη δυναμική έγιναν ένα

Η πολυαναμενόμενη επίσημη πρώτη εμφάνιση της Ρέιτσελ Σκοτ με τον οίκο Proenza Schouler για το Φθινόπωρο 2026 ήταν από τα shows που οι fashion insiders περίμεναν πως και πως από την Εβδομάδα Μόδας της Νέα Υόρκη.

Αν κάτι ξεχωρίζουμε από τη συλλογή της αυτή, είναι πως, η Ρέιτσελ Σκοτ δεν προσπαθεί να «αντιγράψει» το παρελθόν της Proenza Schouler, αντιθέτως. Αναγνωρίζει την κληρονομιά του οίκου και τη σέβεται με σκοπό να δημιουργήσει ένα γεμάτο ενδιαφέρον νέο κεφάλαιο.

Αποφασισμένη να επαναπροσδιορίσει λοιπόν τη γυναίκα του brand, η Ρέιτσελ Σκοτ από τα πρώτα κιόλας σύνολα στην πασαρέλα της κατέστησε σαφές ότι η προσέγγισή της βασίζεται στην ακρίβεια, αλλά χωρίς αυστηρότητα.

Η ίδια μάλιστα όπως διαβάζουμε στο WWD, έχει δηλώσει πως θέλει τα ρούχα να έχουν καθαρότητα, αλλά και μια εσωτερική ένταση. Αυτό φάνηκε στο πρώτο look, ένα φόρεμα σε μπλε αποχρώσεις από διπλό μάλλινο ύφασμα με πολυχρωματικά νήματα. Από μακριά έδειχνε μίνιμαλ, από κοντά όμως αποκάλυπτε υφή και βάθος.

NYFW: H Ρέιτσελ Σκοτ «σχεδιάζει» το νέο κεφάλαιο της Porenza Schoulder – Πώς ο ρομαντισμός και σύγχρονη δυναμική γίνονται ένα

Κοιτάζοντας τη συλλογή της προσεκτικά θα παρατηρήσει κανείς πως η σιλουέτα με τον τονισμένο όγκο στη μέση επανέρχεται σε διάφορες εκδοχές. Από peplum jackets σε αμμώδες denim μέχρι κοστούμια που δίνουν έμφαση στη δομή ενώ παράλληλα υπήρχε και μια ενδιαφέρουσα ένταση ανάμεσα στο χειροποίητο και το ψηφιακό.

Τα prints της με ορχιδέες για παράδειγμα, ξεκίνησαν ως φωτογραφίες, ζωγραφίστηκαν στο χέρι και στη συνέχεια ψηφιοποιήθηκαν, δημιουργώντας φορέματα με κρόσσια και separates που συνδύαζαν ρομαντισμό και σύγχρονη δυναμική.

Το tailoring αναδείχθηκε ως βασικό στοιχείο, με έμφαση στον σωστό ώμο και στη γραμμή που κάνει τη γυναίκα να νιώθει αυτοπεποίθηση και δυναμισμό μέσα στα ρούχα που φορά. Είδαμε αυστηρά κοστούμια με φούστες, αλλά και σε μια νέα εκδοχή του χαρακτηριστικού sailor παντελονιού, με τα κουμπιά τοποθετημένα ελαφρώς ασύμμετρα.

Οι υφές έπαιξαν επίσης καθοριστικό ρόλο. Είδαμε καρό houndstooth από chenille, trench με δερμάτινη βάση, λεπτομέρειες με μεταλλικά στοιχεία που παρέπεμπαν στις πρώτες συλλογές των ιδρυτών, αλλά με πιο «σφιχτή» και σύγχρονη αισθητική. Στα αξεσουάρ, η κληρονομιά της PS1 τσάντας εξελίχθηκε με νέες προτάσεις, με bowler bags με ζωγραφισμένες στο χέρι ορχιδέες, μαλακές tote και bucket bags.

