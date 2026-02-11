NYFW: Η νέα συλλογή του Ralph Lauren αντλεί έμπνευση από το επαναστατικό γυναικείο πνεύμα και συνδυάζει μοντερνισμό και ιστορία

«Λατρεύω την περιπέτεια της μόδας» είπε ο σχεδιαστής

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης, το βράδυ της Τρίτης, ο οίκος Ralph Lauren παρουσίασε τη γυναικεία συλλογή του για το Φθινόπωρο 2026 στο Jack Shainman Gallery, στο Μανχάταν, σε έναν χώρο διαμορφωμένο έτσι ώστε να θυμίζει προέκταση του προσωπικού του σύμπαντος.

Εμπνευσμένος από το κτήμα του Ralph Lauren στο Μπέντφορντ της Νέας Υόρκης, ο χώρος είχε ζωγραφισμένες στο χέρι τοιχογραφίες, βαριές βελούδινες κουρτίνες, vintage χαλιά και δερμάτινα έπιπλα με animal prints, ένα σκηνικό που ταίριαξε απόλυτα με την αισθητική και τη φιλοσοφία του οίκου.

Η νέα συλλογή του Ralph Lauren αντλεί έμπνευση από το επαναστατικό γυναικείο πνεύμα και συνδυάζει μοντερνισμό και ιστορία

Η συλλογή κινήθηκε ανάμεσα στο ρομαντικό και το δυναμικό, στο ιστορικό και το σύγχρονο, με τον ίδιο τον σχεδιαστή να δηλώνει για αυτή τη συλλογή ότι είναι «εμπνευσμένη από αυτό το επαναστατικό πνεύμα και την αυτοπεποίθηση της γυναίκας που θα φορέσει κάθε κομμάτι με τον δικό της προσωπικό τρόπο για να πει τη δική της ιστορία» και πράγματι, στην πασαρέλα ξεδιπλώθηκε μια αφήγηση που αντλούσε στοιχεία από τον μοντερνισμό και την ιστορία.

Την επίδειξη αξίζει να πούμε πως «άνοιξε» η Τζίτζι Χαντίντ φορώντας έναν μάλλινο κορσέ - γιλέκο και μια μάξι ασορτί φούστα με μια ασημένια αλυσίδα στη μέση ενώ συνέχισε παρουσιάζοντας δύο ακόμη σύνολα, συμπεριλαμβανομένου ενός βραδινού φορέματος. Είδαμε τουίντ κορσέδες, βικτωριανά τοπ και τα tailored σακάκια, αυστηρά tailored σύνολα, δερμάτινα στοιχεία που παρέπεμπαν σε μεσαιωνική πανοπλία, ρομαντικές μπλούζες από ταφτά αλλά και μεταξωτά φορέματα με paisley μοτίβα, όλα αυτά συνδυασμένα μεταξύ τους με τρόπο ξεχωριστό και ακαταμάχητο.

Όσον αφορά τη χρωματική παλέτα, οι γήινες αποχρώσεις κυριάρχησαν ενώ οι έντονες βάτες ενίσχυσαν την αίσθηση δύναμης και αυτοπεποίθησης την οποία πραγματεύεται ο σχεδιαστής στη συλλογή του. Το layering επίσης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πασαρέλα. Είδαμε βελούδο επάνω σε βελούδο, πλεκτά με μεταλλικές λεπτομέρειες, ζώνες που τόνιζαν τη μέση και μπότες ιππασίας που ολοκλήρωναν τα looks.

Τέλος, ξεχωριστή θέση φυσικά είχαν και τα βραδινά σύνολα, με τις εντυπωσιακές δημιουργίες από μαύρο, καφέ και μπλε βελούδο, διακοσμημένες με μεταλλικά στοιχεία και κεντήματα να μην περνούν απαρατήρητες.