Carolina Herrera F/W 2026-2027: Ένα show-μνεία στη σύγχρονη γυναίκα

Η συλλογή κατόρθωσε να συνδυάσει την τέχνη με την καλαισθησία και την πρακτικότητα

Ο οίκος Carolina Herrera παρουσίασε τη νέα συλλογή Φθινόπωρο/ Χειμώνας 2026-2027, κατά τη διάρκεια του New York Fashion Week. Σε έναν χώρο που θύμιζε ατελιέ καλλιτέχνη, στην καρδιά του κοσμοπολίτικου Meatpacking District, ο Wes Gordon, καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου, παρουσίασε μια συλλογή που συνδύασε την αισθητική της σύγχρονης γυναίκας με την κομψότητα της ιδρύτριας του οίκου, Carolina Herrera. Συγχρόνως, η συλλογή αποτέλεσε έναν φόρο τιμής για τις γυναίκες των τεχνών, πολλές εκ των οποίων συμμετείχαν στην πασαρέλα ως μοντέλα, ανάμεσά τους η ζωγράφος Amy Sherald, η φωτογράφος Ming Smith και η γκαλερίστα Hannah Traore. Ιδιαίτερη πηγή έμπνευσης για τον Gordon αποτέλεσε η Peggy Guggenheim, η εκκεντρική προστάτιδα της μοντέρνας τέχνης και συλλέκτρια έργων. Οι επιλογές αυτές του οίκου αποσκοπούσαν στην ανάδειξη γυναικείων προσωπικοτήτων με βάθος και ιστορία.

Η συλλογή δανείστηκε αρκετά στοιχεία από τις δεκαετίες των 80s και των 60s: τονισμένοι ώμοι, μεγάλα peplums, ιδιαίτερα μανίκια και δυναμικές σιλουέτες. Φορέματα με χαμηλή μέση, αρχιτεκτονικά σακάκια και μεγάλα κουμπιά ενίσχυσαν την ρετρό αίσθηση της συλλογής. Ταυτόχρονα, τα animal prints διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο, αλλά σε μια πιο σύγχρονη και κομψή εκδοχή απ΄ότι έχουμε συνηθίσει.

Getty Images / Giovanni Giannoni

Φυσικά, δεν απουσίασαν τα ρομαντικά στοιχεία- φιόγκοι και floral λεπτομέρειες, με τους κρίνους πρωταγωνιστές, προσέφεραν την απαραίτητη ισορροπία με τα πιο δυναμικά prints. Ακόμα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα βραδινά ρούχα: φορέματα κοκτέιλ, χρυσά παλτό, φορέματα με παγιέτες, κάπες και nude φορέματα από κεντημένο τούλι.

Getty Images / Giovanni Giannoni

Η συλλογή του Φθινοπώρου 2026 τίμησε την καλαισθησία για την οποία είναι γνωστός ο οίκος, δίνοντας όμως μια πιο δυναμική και σύγχρονη οπτική. Ο στόχος ήταν η δημιουργία μιας γκαρνταρόμπας για τη γυναίκα του σήμερα - κομψά κομμάτια, εύκολα να φορεθούν όλη τη μέρα. Με σεβασμό στη θηλυκότητα και την αυτοπεποίθηση της σύγχρονης γυναίκας, ο οίκος Carolina Herrera κατόρθωσε να δώσει μια νέα ερμηνεία της κλασικής κομψότητας, δημιουργώντας ταυτόχρονα μια γέφυρα με το ένδοξο παρελθόν.

Δες παρακάτω το show: