Με μότο «Less I, more us» το ντεμπούτο της Μαρία Γκράτσια Κιούρι για τον Fendi ήταν ένας ύμνος στη shared wardrobe

Η Μαρία Γκράτσια Κιούρι έκανε το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της στον οίκο Fendi, παρουσιάζοντας την πρώτη της συλλογή στην Εβδομάδα Μόδας του Milan Fashion Week για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2026-2027.

Η επιστροφή της Μαρία Γκράτσια Κιούρι σε έναν οίκο όπου ξεκίνησε την καριέρα της, αυτή τη φορά από τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας, με το μήνυμα «Less I, more us» δεν αποτελεί μονάχα σπουδαία συνειδητοποίηση αλλά και πυλώνα της δημιουργικής της έμπνευσης για αυτή τη συλλογή.

Με σεβασμό στην κληρονομιά και έμφαση στη συλλογικότητα, άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο για τον ιταλικό οίκο, επενδύοντας σε μια μόδα που ενώνει αντί να διαχωρίζει. H πασαρέλα απέπνεε μια μινιμαλιστική αυστηρότητα, αφήνοντας τα ρούχα να μιλήσουν ενώ η συλλογή αυτή κατάργησε τα αυστηρά όρια ανάμεσα σε ανδρική και γυναικεία μόδα.

Η Μαρία Γκράτσια Κιούρι παρουσίασε την ιδέα μιας «shared wardrobe» – μιας κοινής ντουλάπας όπου τα κομμάτια διαφοροποιούνται κυρίως στο μέγεθος και όχι στη φιλοσοφία. Σακάκια, παλτό και παντελόνια σχεδιάστηκαν με τέτοιον τρόπο ώστε να φοριούνται από όλους, επαναπροσδιορίζοντας την έννοια του σύγχρονου tailoring.

Όσο για τη χρωματική παλέτα κινήθηκε κυρίως στο μαύρο και στο navy, δίνοντας έναν τόνο σοβαρότητας και διαχρονικότητας. Τα πρώτα looks άνοιξαν με αυστηρά blazers και μακριά παλτό, φορεμένα πάνω από tailored παντελόνια και διάφανα φορέματα με δαντέλα ενώ η δαντέλα αποτέλεσε βασικό στοιχείο της συλλογής, από τα ρομαντικά cocktail dresses μέχρι τα δερμάτινα laser-cut κομμάτια με λευκούς, άκαμπτους γιακάδες – μια λεπτομέρεια που θύμιζε διακριτικό φόρο τιμής στην ιστορία του οίκου.

Η γούνα, αναπόσπαστο κομμάτι της κληρονομιάς του οίκου Fendi, είχε έντονη παρουσία, από bomber jackets και patchwork παλτό μέχρι γιακάδες και κουκούλες σε parkas και οίκος διευκρίνισε πως πρόκειται για επαναχρησιμοποιημένες γούνες από το αρχείο, σε μια προσπάθεια να συνδυαστεί η παράδοση με μια πιο σύγχρονη προσέγγιση.

Παράλληλα, δεν έλειψαν πινελιές από denim, military αναφορές, ακόμα και boho florals, που έσπασαν τη μονοχρωμία και έδωσαν ρυθμό στη συλλογή.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τα αξεσουάρ, οι εμβληματικές Baguette τσάντες επανεμφανίστηκαν σε διακοσμημένες εκδοχές, υπενθυμίζοντας τη βαθιά σύνδεση της Μαρία Γκράτσια Κιούρι με το παρελθόν του οίκου.