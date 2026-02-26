Ο Simone Bellotti συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τον μινιμαλισμό του οίκου Jil Sander

Δεν έλειψε και η προσωπική αναφορά του σχεδιαστή στον πατέρα του

Για τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, επέστρεψε στον εκθεσιακό χώρο του Jil Sander στο Μιλάνο της δεκαετίας του '90 και εξερεύνησε την πολυεπίπεδη έννοια του οίκου ως brand και ως προσωπικού χώρου.

Στο soundtrack, η Kim Gordon διάβασε ένα ποίημα της Ιταλίδας συγγραφέα Chiara Barzini, με τίτλο «The House Above The Sea», το οποίο εξερευνά τις όμορφες αναμνήσεις από ένα παιδικό σπίτι και την επιθυμία να ανακτήσει κανείς αυτή την αίσθηση αργότερα στη ζωή.

Φυσικά δεν έλειψε και η προσωπική αναφορά του σχεδιαστή στον πατέρα του, ο οποίος ήταν ταπετσέρης. Είδαμε στη συλλογή tweed υφάσματα που θύμιζαν επένδυση καναπέ, καθώς και ένα padded ζακάρ μίνι φόρεμα που παρέπεμπε σε στρώμα και με τα δύο να αποτελούν διακριτικό φόρο τιμής στη χειροτεχνία και στην έννοια του «σπιτιού».



Πριν το show, όπως διαβάζουμε στο WWD, ο Bellotti αναφέρθηκε επίσης στο φωτογραφικό λεύκωμα Café Lehmitz του Σουηδού φωτογράφου Anders Petersen, στο οποίο αποτυπώνεται η σκληρή, αυθεντική ατμόσφαιρα ενός μπαρ στο Αμβούργο τη δεκαετία του ’60 με αυτή την αίσθηση τραχύτητας και ατέλειας να αποτελεί και βασική έμπνευση για τη συλλογής.

Όσο για τον χώρο της επίδειξης, ήταν στρωμένος με μια τεράστια μοκέτα, φωτισμένη έντονα από ψυχρά φώτα φθορίου ενώ στην πασαρέλα είδαμε έναν πιο οικείο μινιμαλισμό.

Στη χρωματική παλέτα της συλλογής κυριάρχησε το γκρι, το μαύρο και το καφέ ενώ τα δερμάτινα παλτό και τα blazers παρέμειναν κομψά και αυστηρά συνδυάστηκαν όμως με καφέ σουέτ φούστες που έδειχναν ελαφρώς ταλαιπωρημένες.

Τα tailoring κομμάτια είχαν πειραματικές αναλογίες, τα σακάκια ήταν υπερβολικά μακριά ή πιο κοντά στο πίσω μέρος, οι ώμοι ελαφρώς κυρτοί και τα πατρόν έδειχναν εσκεμένα ανολοκλήρωτα. Κάποια ανδρικά παλτό επίσης έδιναν την αίσθηση λιγότερου υφάσματος στο στήθος ενώ άλλα ήταν πλούσια και ογκώδη, με εντυπωσιακούς γιακάδες που αγκάλιαζαν το πρόσωπο. Τέλος, δεν έλειψαν και τα αυστηρά navy παλτό με fluffy, ελαφρώς «ατημέλητες» μανσέτες ή γιακάδες.