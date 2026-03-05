Ο οίκος Tom Ford παρουσίασε τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, μέσα από ένα show που ισορρόπησε ανάμεσα στη σκοτεινή γοητεία, τον αισθησιασμό και την αυστηρή ραπτική.

Υπό τη δημιουργική διεύθυνση του οίκου Tom Ford, Haider Ackermann, η νέα συλλογή ανέδειξε έναν κόσμο όπου η κομψότητα συναντά μια υπόγεια, σχεδόν επικίνδυνη ένταση.

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε σε έναν μινιμαλιστικό, ολόλευκο χώρο, όπου τα μοντέλα δεν περπατούσαν σε μια παραδοσιακή πασαρέλα αλλά κινούνταν ελεύθερα στον χώρο, δημιουργώντας την αίσθηση ενός ζωντανού fashion tableau.

Η αισθητική της συλλογής αντλούσε έντονη έμπνευση από τον κόσμο του American Psycho και τον εμβληματικό χαρακτήρα Patrick Bateman. Η εικόνα του αψεγάδιαστου, αυστηρού κοστουμιού, σύμβολο της corporate κουλτούρας των ‘90s, επανεμφανίστηκε, αυτή τη φορά με μια πιο σκοτεινή και αισθησιακή διάσταση. Τα tailored κοστούμια είχαν καθαρές, αυστηρές γραμμές, όμως η στιλιστική τους προσέγγιση υπαινισσόταν μια ζωή πέρα από την επιφάνεια της τέλειας εμφάνισης.

Η σκοτεινή γοητεία του Tom Ford – Η αυστηρή ραπτική και ο αισθησιασμός στα καλύτερά τους

Κεντρικό στοιχείο της συλλογής ήταν το παιχνίδι των αντιθέσεων. Ο Ackermann συνδύασε σκληρά υλικά με απαλά υφάσματα, δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα στη δομή και τη ρευστότητα. Μαλακό κασμίρ συνδυάστηκε με γυαλιστερό δέρμα, ενώ αυστηρά tuxedos εμφανίστηκαν ελαφρώς «ατημέλητα», σαν να κουβαλούν τα ίχνη μιας νύχτας γεμάτης ένταση.

Στην πασαρέλα εμφανίστηκαν επίσης δερμάτινες φούστες και φορέματα με υψηλή λάμψη, διάφανα πουκάμισα και trench coats από διάφανα υλικά, που ενίσχυαν την αίσθηση ενός παιχνιδιού μεταξύ αποκάλυψης και απόκρυψης. Τα lace στοιχεία και τα layered πλεκτά πρόσθεσαν μια πιο αισθησιακή διάσταση, ενώ οι χαμηλοκάβαλες γραμμές στα παντελόνια αποτέλεσαν μια σαφή αναφορά στην αισθητική του ίδιου του Tom Ford κατά τη δεκαετία του ’90.

Η ανδρόγυνη διάθεση της συλλογής ήταν επίσης έντονη. Είδαμε pinstriped κοστούμια, βραδινά φορέματα με πιο αιχμηρές γραμμές που επαναπροσδιόρισαν την έννοια της κλασικής βραδινής κομψότητας.

Χρωματικά, η συλλογή κινήθηκε κυρίως σε μαύρο, λευκό και γκρι, με τις έντονες πινελιές από jade, scarlet και βαθύ μωβ να δίνουν ζωντάνια στη συνολική παλέτα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε επίσης και το casting, το οποίο περιλάμβανε μοντέλα διαφορετικών ηλικιών, δίνοντας μια πιο πολυδιάστατη εικόνα της σύγχρονης κομψότητας. Ανάμεσα στις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν και το εμβληματικό μοντέλο των ’90s Kristen McMenamy, μια εμφάνιση που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη νοσταλγική αναφορά στην εποχή όπου η αισθητική του Tom Ford κυριαρχούσε στις πασαρέλες.