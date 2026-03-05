Το show του Pieter Mulier για τον οίκο Alaïa ήταν ένα αντίο, γεμάτο συναίσθημα και συμβολισμούς

Ένας κύκλος μόλις έκλεισε

Ο Pieter Mulier αποχαιρέτησε τον οίκο Alaïa με ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό και συμβολικό fashion show στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, σηματοδοτώντας το τέλος μιας δημιουργικής περιόδου που ξεκίνησε το 2021.

Η επίδειξη αυτή αποτελεί την τελευταία του συλλογή για τον γαλλικό οίκο, πριν ο ίδιος μετακομίσει στο Μιλάνο, όπου από τον Ιούλιο θα αναλάβει τον ρόλο του δημιουργικού διευθυντή στον οίκο Versace, καταλαβαίνεις λοιπόν πως, τόσο ο σχεδιαστής, όσο και το περιβάλλον ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο.

Διακοσμημένος με πορτρέτα των ανθρώπων του ατελιέ του οίκου, φωτογραφημένα από τον Ιάπωνα φωτογράφο Keizo Kitajima, ο χώρο της επίδειξης έμοιαζε με ένα μικρό «ιερό», μια χειρονομία φόρος τιμής στην ομάδα που στήριξε το έργο του τα τελευταία χρόνια.

Το τελευταίο show του Pieter Mulier για τον οίκο Alaïa ήταν ένα αντίο, γεμάτο συναίσθημα και συμβολισμούς

Πριν ακόμη ξεκινήσει η επίδειξη, ωστόσο, το ενδιαφέρον της μόδας είχε ήδη στραφεί στην πρόσκληση. Αντί για μια συνηθισμένη πρόσκληση οι καλεσμένοι έλαβαν ένα κουτί που περιείχε ένα συναρμολογούμενο σώμα από δερμάτινα κομμάτια. Το αντικείμενο λειτουργούσε σαν ένα μικρό γλυπτό που έπρεπε να συναρμολογηθεί, παραπέμποντας άμεσα στην εμμονή του οίκου Alaïa με τη γλυπτική προσέγγιση του σώματος.

Όσο για τη συλλογή, τα μίνιμαλ slip dresses και υα εφαρμοστά μονοχρωματικά φορέματα, τα μακριά tailored παλτό με έντονες, καθαρές γραμμές και τα column φορέματα που τόνιζαν τη λιτή αλλά δυναμική αισθητική του οίκου, ήταν μερικά μονάχα από τα κομμάτια που ξεχώρισαν.

Δεν έλειψε όμως και ο θεατρικός χαρακτήρας. Τα δερμάτινα σακάκια συνδυάστηκαν με πλισέ tutu φούστες που έπεφταν σε διαδοχικά επίπεδα, ενώ ένα ιδιαίτερα γλυπτικό tube dress με μανσέτες που συνδέονταν στο πίσω μέρος των αστραγάλων αποτέλεσε ένα από τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια της επίδειξης.

Με αυτή τη συλλογή, ο Pieter Mulier έκλεισε έναν κύκλο στον οίκο Alaïa με τρόπο λιτό αλλά ουσιαστικό, αφήνοντας πίσω του μια περίοδο όπου η απλότητα, η δομή και η δύναμη της σιλουέτας βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύγχρονης μόδας. Τώρα μένει μονάχα να δούμε πώς θα μεταφράσει τη σχεδιαστική φιλοσοφία του στον δυναμικό και αισθησιακό κόσμο της Versace.