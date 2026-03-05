Ο Μαξ Αλεξάντερ, μόλις 10 ετών, έκανε το ντεμπούτο του στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Ουάου!

Πώς είναι να είσαι μόλις 10 ετών και να παρουσιάζεις τη συλλογή σου στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού;

Σίγουρα μοναδικό και, ο Μαξ Αλεξάντερ έγραψε για ακόμη μια φορά ιστορία στον κόσμο της μόδας. Έγινε ο νεότερος σχεδιαστής που παρουσιάζει δική του συλλογή στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό Palais Garnier, έναν από τους πιο ιστορικούς χώρους της γαλλικής πρωτεύουσας, φιλοξενώντας τη συλλογή γυναικείων ready-to-wear Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027 του νεαρού δημιουργού. Με αυτό το ντεμπούτο, ο Αλεξάντερ κατέκτησε ένα σημαντικό ορόσημο για την καριέρα του, αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο δεν γνωρίζει ηλικία.

Ποιος είναι ο Μαξ Αλεξάντερ

Ο νεαρός designer, που γεννήθηκε στο Λος Άντζελες το 2016, έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει στη διεθνή σκηνή της μόδας. Από πολύ μικρή ηλικία έδειξε έντονο ενδιαφέρον για τον σχεδιασμό ρούχων, ξεκινώντας να ράβει και να δημιουργεί μόλις στα τέσσερά του χρόνια. Σύμφωνα με τον ίδιο, όπως διαβάζουμε στο CBS News, η αγάπη του για τη μόδα γεννήθηκε μέσα από ένα όνειρο στο οποίο φανταζόταν τον εαυτό του ως σχεδιαστή φορεμάτων και, με τη στήριξη της οικογένειάς του άρχισε να πειραματίζεται με υφάσματα, δημιουργώντας τα πρώτα του σχέδια σε μια αυτοσχέδια κούκλα ραπτικής.

Σε ηλικία μόλις επτά ετών κατέκτησε τον τίτλο του νεότερου σχεδιαστή που παρουσίασε fashion show, γεγονός που του χάρισε μια θέση στα ρεκόρ του Guinness World Records ενώ παράλληλα το brand του, To The Max, άρχισε να αποκτά διεθνή αναγνώριση μέσα από τα social media, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια ακόλουθους και προσελκύοντας το ενδιαφέρον της βιομηχανίας της μόδας.

Οι δημιουργίες του έχουν ήδη φορεθεί από διάσημες προσωπικότητες, όπως η Σάρος Στόουν, ενώ αρκετά από τα σχέδιά του έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο. Ιδιαίτερα γνωστά είναι τα λεγόμενα flower dresses, τα γλυπτικά φορέματα με έντονα χρώματα και πλούσιες υφές που αντικατοπτρίζουν την παιχνιδιάρικη αλλά ταυτόχρονα καλλιτεχνική αισθητική του.

Ο Μαξ Αλεξάντερ έγινε ο πρώτος 10χρονος σχεδιαστής που κάνει το ντεμπούτο του στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού

Η συλλογή που παρουσίασε τώρα στο Παρίσι αποτελούνταν από 15 φορέματα υψηλής ραπτικής με έντονες αποχρώσεις, δραματικές σιλουέτες και εντυπωσιακές ουρές και αξίζει να πούμε πως, περίπου το 90% των κομματιών της συλλογής δημιουργήθηκε από ανακυκλωμένα ή επαναχρησιμοποιημένα υλικά.

Ένα από τα looks που ξεχώρισαν ήταν ένα πορτοκαλί floral φόρεμα με αέρινη σιλουέτα, ενώ αρκετά κομμάτια ανέδειξαν την αγάπη του για τη δραματική κίνηση και τη θεατρικότητα ενώ το highlight ήταν στο τέλος της επίδειξης, όπου ο ίδιος ο Μαξ εμφανίστηκε στην πασαρέλα για το καθιερωμένο φινάλε, χαιρετώντας το κοινό.