Trend Alert: Το στιλ που κυριαρχεί μέχρι τώρα στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού θα γίνει (σίγουρα) το επόμενο next big thing της μόδας

Καθώς η Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού βρίσκεται σε εξέλιξη, αρχίζουν ήδη να διαμορφώνονται οι βασικές τάσεις που φαίνεται ότι θα επηρεάσουν τη μόδα τους επόμενους μήνες.

Οι πασαρέλες της πόλης του φωτός αποτελούν άλλωστε πάντοτε σημείο αναφοράς και, μέχρι στιγμής μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πως σύντομα ένα στιλ θα δούμε να κατακτά την πρώτη θέση στις τάσεις. Ανάμεσα στα στοιχεία λοιπόν που ξεχωρίζουν μέχρι στιγμής στις πασαρέλες της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού είναι ένα στιλ που παραπέμπει στο basque waist, ένα στιλ που τονίζει τη μέση και δημιουργεί πιο αρχιτεκτονική, γλυπτική σιλουέτα.

Η ιστορία του Basque waist

Για την ιστορία, αξίζει να πούμε πως το basque waist χαρακτηρίζει τα σχέδια όπου η περιφέρεια μέσης τοποθετείται πιο κάτω από τη φυσική περιφέρεια μέσης και πριν από τους γοφούς. Συνήθως ορίζεται από ένα έντονο σημείο V ή μια μειωμένη περιφέρεια μέσης U. Το στιλ αυτό έγινε δημοφιλές κατά τη βικτωριανή περίοδο και πήρε το όνομά του από τη Χώρα των Βάσκων, μια περιοχή που εκτείνεται στα σύνορα Γαλλίας και Ισπανίας.

Εμπνέεται από ένα στοιχείο σε μπλούζες κατά τη βικτωριανή περίοδο, το οποίο φοριόταν πάνω από φούστες για να δημιουργήσει μια ενιαία σιλουέτα και, γενικό χαρακτηριστικό του στιλ είναι πως τονίζει τη μέση και δημιουργεί μια σμιλεμένη εμφάνιση που επιμηκύνει τον κορμό.

Τα τελευταία χρόνια η μόδα δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αναδιαμόρφωση της σιλουέτας μέσα από έντονες γραμμές με την έμφαση στη μέση να λειτουργεί ως ένας τρόπος να επαναπροσδιοριστεί η ισορροπία ανάμεσα στο πάνω και το κάτω μέρος του σώματος. Η «τεχνική» αυτή που προσαρμόζεται τόσο σε φορέματα όσο και top ή blazers έχει την ικανότητα να δημιουργεί την ψευδαίσθηση μιας πιο δυναμικής μορφής ενώ παράλληλα χαρίζει εφέ ψηλόλιγνης σιλουέτας και δίνει ρομαντικά vibes.

Τ ο στιλ που κυριαρχεί μέχρι τώρα στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού θα γίνει (σίγουρα) το επόμενο next big thing της μόδας

Στις πασαρέλες του Παρισιού η συγκεκριμένη σιλουέτα παρουσιάστηκε με ποικίλους τρόπους. Σε ορισμένες συλλογές εμφανίστηκε με έντονη δομή και αυστηρή γεωμετρία, όπως για παράδειγμα στη συλλογή του Jacquemus και του οίκου Saint Laurent, δημιουργώντας σχέδια που θύμιζαν γλυπτικές μορφές ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι σχεδιαστές προσέγγισαν τη γραμμή αυτή με πιο εναλλακτικό και «ήσυχο» τρόπο.

Saint Laurent, Paris Fashion Week, Womenswear Fall/Winter 2026-2027/ Getty Images

Jacquemus, Paris Men's Fashion Week FW2026/ Getty Images

Τα υφάσματα ήταν πιο ρευστά και η μετάβαση από τη μέση προς τη φούστα ή το παντελόνι γινόταν πιο ομαλά, δημιουργώντας μια πιο φυσική κίνηση στο σώμα όπως είδαμε για παράδειγμα στην επίδειξη του οίκου Alaïa.

Alaïa, Paris Fashion Week Fall 2026/ Getty Images

Η επιστροφή του Basque waist στη μόδα του σήμερα

Η επιστροφή του στιλ αυτού, θα μπορούσαμε να πούμε πως συνδέεται με μια ευρύτερη τάση της μόδας για πειραματισμό με τον όγκο και τις αναλογίες.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει να εμφανίζονται έντονα στοιχεία όπως peplum γραμμές, balloon τελειώματα και έντονα κοψίματα που δίνουν κίνηση στα ρούχα με τη Basque waist σιλουέτα τώρα να μπορεί να θεωρηθεί και ως μια εξέλιξη αυτής της τάσης.

Με βάση όσα παρουσιάζονται μέχρι στιγμής στις πασαρέλες πάντως φαίνεται ότι η επιστροφή σε πιο διαμορφωμένες γραμμές αποτελεί μια από τις σημαντικότερες κατευθύνσεις της σύγχρονης μόδας. Η έμφαση στη μέση δεν λειτουργεί μόνο ως αισθητικό στοιχείο αλλά και ως τρόπος να επαναπροσδιοριστεί η σχέση ανάμεσα στο σώμα και το ρούχο.

