Η Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού συνεχίζεται με δυναμικές και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις.

Η Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι μέχρι και τις 10 Μαρτίου θα παρουσιάζει τις συλλογές γυναικείου prêt-à-porter για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027, συγκεντρώνοντας στο Παρίσι μερικούς από τους σημαντικότερους οίκους και σχεδιαστές της διεθνούς μόδας.

Μεταξύ άλλων, ο Πιέτερ Μουλιέρ παρουσίασε την τελευταία του συλλογή για τον οίκο Alaïa, το show του Τζόναθαν Άντερσον θύμιζε ρομαντικό περίπατο στο πάρκο ενώ η Λουίς Τρότερ παρουσίασε μια συλλογή – ύμνο στη δεξιοτεχνία ανάμεσα στα shows που τράβηξαν την προσοχή μας την τέταρτη ημέρα όμως ήταν αυτά των οίκων Chloé, Schiaparelli και Rick Owens, τα οποία δημιούργησαν τρεις τελείως διαφορετικές ατμόσφαιρες στο runway, αποδεικνύοντας τη μεγάλη ποικιλία της σύγχρονης μόδας.

Εβδομάδα Μόδας Παρίσι: Από τον ρομαντισμό της Chloé στον σουρεαλισμό του οίκου Schiaparelli και τη δυστοπία του Rik Owens

Chloé: Ρομαντισμός και χειροποίητη αισθητική

Σε αντίθεση με τη δραματικότητα των επόμενων shows, η συλλογή της Chloé είχε έναν ρομαντικό και ζεστό χαρακτήρα, ό,τι έπρεπε για να «ανοίξει» την τέταρτη ημέρα της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού.





Η σχεδιάστρια Chemena Kamali έδωσε έμφαση στην ιδέα της χειροποίητης δημιουργίας και στη σημασία της ανθρώπινης επαφής πίσω από τα ρούχα και η συλλογή περιλάμβανε maxi φορέματα με καρό μοτίβα και βολάν, μπλούζες με λουλουδένια κεντήματα, καθώς και πλεκτά διακοσμημένα με μικρές λεπτομέρειες. Πολλά από τα looks είχαν μια ελαφρώς western αισθητική, με κάπες με κρόσσια και μεγάλα belts με μεταλλικές αγκράφες.

Τα αξεσουάρ συμπλήρωσαν το concept της συλλογής, με cowboy boots και χρυσά κοσμήματα στα μαλλιά των μοντέλων. Συνολικά, το show έδωσε μια αίσθηση νοσταλγίας και επιστροφής στις ρίζες της bohemian ταυτότητας του οίκου.

Schiaparelli: Σουρεαλισμός και έντονη λάμψη

Το show του οίκου Schiaparelli κινήθηκε σε πιο λαμπερό και θεατρικό ύφος, παραμένοντας πιστό στη σουρεαλιστική ταυτότητα του οίκου. Ο creative director Daniel Roseberry εμπνεύστηκε για ακόμη μια φορά από τα εμβληματικά σύμβολα της Elsa Schiaparelli και τα επανερμήνευσε με σύγχρονο τρόπο.

Ένα από τα βασικά μοτίβα της συλλογής ήταν το keyhole, το οποίο εμφανίστηκε σε διάφορα κομμάτια και συμβόλιζε το μυστήριο και την πολυπλοκότητα της γυναικείας προσωπικότητας. Το show ξεκίνησε με ένα ανδρόγυνο κοστούμι σε μπεζ απόχρωση και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε μια σειρά από εντυπωσιακά σύνολα.

Στη συλλογή είδαμε εφαρμοστά bustiers, μεταλλικές χρυσές λεπτομέρειες και υφάσματα που δημιουργούσαν οπτικές ψευδαισθήσεις. Ο οίκος συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για glamorous εμφανίσεις, τόσο στην πασαρέλα, όσο και στο κόκκινο χαλί.

Rick Owens: Σκοτεινή αισθητική και δραματικές σιλουέτες

Ο Rick Owens παρουσίασε μια συλλογή με έντονη δραματικότητα και μια σχεδόν δυστοπική ατμόσφαιρα. Το show είχε έντονο χαρακτήρα, με έντονο μακιγιάζ και looks που έδιναν μια αίσθηση μυστηρίου, όπως άλλωστε και κάθε show του ενώ τα μοντέλα ξεπρόβαλαν μέσα από ένα «σύννεφο» καπνού.

Η συλλογή με τίτλο Tower, επικεντρώθηκε στις επιμήκεις σιλουέτες και στα δυναμικά σχήματα που αποτελούν χαρακτηριστικό στοιχείο του σχεδιαστή. Στο runway είδαμε δερμάτινα jackets με αυστηρή γραμμή, oversized πλεκτά, αλλά και basic κομμάτια όπως tank tops και denim.

Ένα στοιχείο που ξεχώρισε αυτή τη σεζόν ήταν η χρήση του βελούδου, ενός υλικού που δεν συναντάται συχνά στις συλλογές του Owens. Το ύφασμα χρησιμοποιήθηκε σε δραματικά drapes και πτυχώσεις, δημιουργώντας εντυπωσιακά looks που τόνιζαν ακόμη περισσότερο τη θεατρικότητα της παρουσίασης.