O οίκος Bottega Veneta παρουσίασε τη συλλογή Φθινόπωρο 2026 στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, στο ιστορικό Palazzo San Fedele, με τη Louise Trotter να υπογράφει τη δεύτερη συλλογή της για τον οίκο.

Μετά το ντεμπούτο της την προηγούμενη σεζόν για τον οίκο Bottega Veneta, όπου επικεντρώθηκε στην εξέλιξη των εμβληματικών τσαντών του οίκου και ιδιαίτερα της τεχνικής intrecciato, αυτή τη φορά επέλεξε να μετατοπίσει το βλέμμα μας στα παλτό.

Η Trotter επιχείρησε να δημιουργήσει μια συλλογή που ισορροπεί ανάμεσα στη δύναμη και την ευαισθησία, στη δομή και τη ρευστότητα.

Είδαμε δομημένους ώμους, καμπύλες που αγκάλιαζαν το σώμα χωρίς να το καταπιέζουν και πανωφόρια που λειτουργούσαν σαν «πανοπλίες» για τη σύγχρονη γυναίκα. Τα χρώματα στην αρχή κινήθηκαν σε ψυχρούς τόνους (μαύρο, γκρι, βαθύ ανθρακί) ενισχύοντας αυτή την αίσθηση αυστηρότητας ωστόσο, κανένα από αυτά δεν έμοιαζε μελαγχολικό, ενώ είδαμε και έντονα εκτυφλωτικά χρώματα όπως το παλτό σε εντυπωσιακό μπλε κοβαλτίου.

Η Louise Trotter εστίασε στα παλτό του οίκου Bottega Venetta και δημιούργησε μια συλλογή ύμνο στη δεξιοτεχνία

Είδαμε επίσης καμπαρντίνες με υφαντό intrecciato γιακά και oversized δερμάτινες ζώνες σε αντίθεση, μαύρα πανωφόρια εξ' ολοκλήρου φτιαγμένα από πλεγμένες λωρίδες δέρματος, αλλά και μάλλινες εκδοχές με έντονα, στρογγυλεμένα μανίκια. Κάποια από αυτά συνδυάστηκαν απλώς με ένα πλεκτό σκουφί, αποδεικνύοντας ότι δεν χρειάζονται περίπλοκα layers για να σταθούν ενώ η κεντρική ιδέα θα μπορούσαμε να πούμε πως ήταν η λογική ότι το παλτό δεν συμπλήρωνει απλώς ένα outfit αλλά είναι το ίδιο το outfit.

Στη συνέχεια, η συλλογή απέκτησε πιο θεατρικό χαρακτήρα με τη Trotter να επαναφέρει το ανακυκλωμένο fiberglass από το προηγούμενο ντεμπούτο της, δημιουργώντας κομμάτια με υφή που θύμιζε γούνα, χωρίς να είναι. Μεταξωτές κλωστές, fil coupé, fuzzy πλεκτά και χειροποίητα βαμμένα shearling συνέθεσαν μια παλέτα υφών που τράβηξε το ενδιαφέρον. Το πιο ενδιαφέρον; Ένα παλτό αποτελούνταν από περισσότερα από 2.000 στοιχεία shearling, αποδεικνύοντας το επίπεδο δεξιοτεχνίας των ατελιέ του οίκου.

Επιπλέον, επιμήκη σακάκια με στρογγυλεμένους ώμους άνοιγαν μπροστά, αποκαλύπτοντας κοντές φούστες ή φαρδιά παντελόνια, ενώ τα ανδρικά looks κινήθηκαν σε πιο χαλαρές αλλά κομψές γραμμές, με δερμάτινα παλτό και military αναφορές.



