Ο οίκος Chanel παρουσίασε τη νέα ready to wear συλλογή για τη σεζόν Φθινόπωρο- Χειμώνα 2026-2027 στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα shows.

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό Grand Palais στο Παρίσι, συγκεντρώνοντας editors, celebrities και ανθρώπους της μόδας από όλο τον κόσμο. Τη δημιουργική κατεύθυνση της συλλογής υπέγραψε ο Matthieu Blazy, ο οποίος έχει αναλάβει πρόσφατα τα ηνία του ιστορικού οίκου και συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τα κλασικά στοιχεία της Chanel μέσα από τη σύγχρονη ματιά του.

Ο σχεδιαστής εμπνεύστηκε από μια φράση της ιδρύτριας του οίκου, Coco Chanel, που παρομοίαζε τη μόδα με τη μεταμόρφωση από κάμπια σε πεταλούδα. Με βάση αυτή τη φιλοσοφία λοιπόν ο Blazy δημιούργησε μια συλλογή που ισορροπεί ανάμεσα στην πρακτικότητα της καθημερινότητας και τη λάμψη της βραδινής εμφάνισης.

Instagram/@chanel

Το νέο σύμπαν της Chanel, έχει τις υφές και τα χρώματα του Matthieu Blazy

Το σκηνικό της πασαρέλας ήταν εντυπωσιακό και συμβολικό, με τον χώρο να μετατρέπεται σε ένα είδος καλλιτεχνικού εργοταξίου, με μεγάλους πολύχρωμους γερανούς και στοιχεία που παρέπεμπαν σε γλυπτική εγκατάσταση. Η ιδέα πίσω από το concept ήταν ότι η μόδα βρίσκεται πάντα σε εξέλιξη, μια διαδικασία δημιουργίας που δεν σταματά ποτέ. Το σκηνικό συνδυάστηκε με ένα δάπεδο που αντανακλούσε τα υφάσματα και τις υφές των ρούχων, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα.

Στην πασαρέλα είδαμε φυσικά πολλές αναφορές στα εμβληματικά στοιχεία της Chanel. Το κλασικό ταγιέρ από tweed επανεμφανίστηκε σε ανανεωμένες εκδοχές, με πιο χαλαρές γραμμές και μοντέρνες αναλογίες. Μπουφάν εμπνευσμένα από workwear συνδυάστηκαν με midi φούστες, ενώ τα tweed blousons έδωσαν μια πιο casual διάσταση στο χαρακτηριστικό ύφος του οίκου. Σε αρκετά looks, τα σακάκια συνδυάστηκαν ακόμη και με denim, προτείνοντας μια πιο σύγχρονη και καθημερινή εκδοχή της Chanel.

Η συλλογή περιλάμβανε επίσης αναφορές στη δεκαετία του '20, με φορέματα με χαμηλή μέση, πλισέ υφάσματα και διακριτικά κεντήματα. Τα πλεκτά με έντονα μοτίβα και τα πολύχρωμα παλτό με γούνινες υφές έδωσαν μια καλλιτεχνική πινελιά στη συλλογή ενώ τα μεταλλικά υφάσματα και τα λαμπερά κοστούμια από μεταλλικό πλέγμα αποτέλεσαν τις πιο εντυπωσιακές βραδινές προτάσεις. Πολλά κομμάτια ήταν διακοσμημένα με τρισδιάστατα λουλούδια και λαμπερές λεπτομέρειες που αντανακλούσαν το φως της πασαρέλας.

Δες ολόκληρο το show παρακάτω