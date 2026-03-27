Σχεδιασμένο από τον οίκο Armani Privé

Η Ζεντάγια, με τη πολύτιμη καθοδήγηση του στιλίστα της, Λο Ρόατς, έχει καταφέρει να μετατρέψει την περιοδεία προώθησης της νέας της ταινίας, «The Drama» σε μια αληθινή πασαρέλα υψηλής αισθητικής.

Ανάμεσα σε αρχειακές δημιουργίες και ολοκαίνουργια looks από κορυφαίους οίκους όπως την πρόσφατη με δημιουργία του οίκου Louis Vuitton αλλά και εκείνη που επανέλαβε την iconic εμφάνισή της από το 2015, η ηθοποιός συνεχίζει να «χτίζει» μια εντυπωσιακή στιλιστική αφήγηση.

Μέσα από τη φράση, «Something old, something new, something borrowed, something blue», εκείνη και ο στιλίστας της ακολουθούν αυτό το μονοπάτι, με την εμφάνισή της τώρα να βασίζεται στο «something borrowed».

Η Ζεντάγια δανείστηκε από τη ντουλάπα της Κέιτ Μπλάνσετ ένα iconic φόρεμα και δεν ξέρουμε ποια το φόρεσε καλύτερα

Συγκεκριμένα, η Ζεντάγια εντυπωσίασε φορώντας ένα μαύρο φόρεμα Armani Privé και high jewelry του οίκου Louis Vuitton, περπατώντας στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας την Πέμπτη στη Ρώμη, το οποίο αποτελεί κομμάτι της προσωπικής γκαρνταρόμπας της Κέιτ Μπλάνσετ.

Πρόκειται για μια μαύρη δημιουργία υψηλής ραπτικής του οίκου Armani Privé, που συνδυάζει διαχρονική κομψότητα με έντονη θεατρικότητα. Το φόρεμα ξεχωρίζει για το βαθύ ντεκολτέ, το οποίο είναι διακοσμημένο με εντυπωσιακές πέτρες σε μαύρη απόχρωση, ενώ η σιλουέτα του αγκαλιάζει το σώμα και καταλήγει σε μια εντυπωσιακή φούστα με όγκο.

Cate Blanchett/ 28th Annual Screen Actors Guild Awards 2022/ Getty Images

Βέβαια, το φόρεμα αξίζει να πούμε πως το είχε φορέσει η Κέιτ Μπλάνσετ αρχικά το 2022 στα Screen Actors Guild Awards, ενώ το ξαναφόρεσε το 2025 στο κόκκινο χαλί του Venice Film Festival.

Cate Blanchett/ The 82nd Venice International Film Festival/ Getty Images

Αυτές οι τρεις εμφανίσεις αποτελούν εξαιρετικό παράδειγμα ότι η μόδα μπορεί να επαναλαμβάνεται και να είναι iconic.