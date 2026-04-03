Η Ζεντάγια απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές παρουσίες στη σύγχρονη μόδα, πραγματοποιώντας μια από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις με αφορμή την πρεμιέρα της νέας της ταινίας «The Drama» στη Νέα Υόρκη.

Με μια εμφάνιση που συνδύασε αφήγηση, υψηλή ραπτική και συμβολισμό, η ηθοποιός τράβηξε επάνω της τα βλέμματα των φωτογράφων, ολοκληρώνοντας το στιλιστικό concept που είχε αναπτύξει μαζί με τον στιλίστα της καθ’ όλη τη διάρκεια της περιοδείας της ταινίας στην οποία πρωταγωνιστεί.

Ζεντάγια: Το εντυπωσιακό Schiaparelli φόρεμα με 65.000 μπλε και μαύρα φτερά από ακατέργαστο μετάξι

Σε συνεργασία με τον στιλίστα της Λο Ρόατς, η ηθοποιός δημιούργησε μια θεματική προσέγγιση εμπνευσμένη από τη φράση «something old, something new, something borrowed, something blue». Μέσα από διαφορετικές εμφανίσεις σε διεθνείς πρεμιέρες, η ίδια «αφηγούνταν» μια ιστορία μέσα από τη μόδα. Στην πρεμιέρα στο Λος Άντζελες για παράδειγμα, επέλεξε ένα παλιό φόρεμα του οίκου Vivienne Westwood, το οποίο μάλιστα είχε φορέσει 11 χρόνια πρινκαλύπτοντας το «something old» .

Για το «something new» εμφανίστηκε με ένα custom λευκό φόρεμα από τον οίκο Louis Vuitton.

Για το «something borrowed», φόρεσε δημιουργία Armani Privé το οποίο δανείστηκε από την γκαρνταρόμπα της Κέιτ Μπλάνσετ και τώρα έδωσε έμφαση στο μπλε χρώμα για το «something blue».

Συγκεκριμένα η Ζεντάγια επέλεξε ένα εντυπωσιακό strapless ballgown από τον οίκο Schiaparelli, από τη συλλογή υψηλής ραπτικής Άνοιξη 2026. Το φόρεμα ξεχώριζε για τη δραματική του σιλουέτα και τη φούστα σε επίπεδα, η οποία ήταν καλυμμένη με 65.000 μπλε και μαύρα φτερά από ακατέργαστο μετάξι και σε σε 27 διαφορετικές αποχρώσεις του μπλε δημιουργώντας ένα έντονο ombré εφέ.

Το look ολοκληρώθηκε με κοσμήματα από τον οίκο Tiffany & Co., με ζαφείρια ενώ το μακιγιάζ παρέμεινε απλό, με έμφαση σε μπλε αποχρώσεις στα μάτια.