Η νέα καμπάνια του οίκου Saint Laurent, με τίτλο «Tangerine Temptation» έχει κινηματογραφική αισθητική και '80s νοσταλγία

Η Χέιλι Μπίμπερ επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο της μόδας

Η νέα καμπάνια του Saint Laurent αποτελεί το νέο δημιουργικό όραμα του καλλιτεχνικού διευθυντή, Άντνονι Βακαρέλο, και σε αντίθεση με τη χαρακτηριστική μίνιμαλ και σκοτεινή αισθητική του οίκου, αυτή τη φορά το concept κινείται γύρω από πιο έντονους, φωτεινούς τόνους, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που θυμίζει κινηματογραφική παραγωγή.

Τη φωτογράφιση της καμπάνιας «Tangerine Temptation» υπογράφει η Νάντια Λι Κόεν, η οποία ακολούθησε μια σχεδόν σουρεαλιστική προσέγγιση.

Η νέα καμπάνια του οίκου Saint Laurent με τίτλο «Tangerine Temptation»



Οι εικόνες της παραπέμπουν σε μια μοντέρνα film noir εκδοχή, με έντονα χρώματα και neon αποχρώσεις να κυριαρχούν, δίνοντας μια νέα διάσταση στην ταυτότητα του brand, με κινηματογραφική αισθητική και '80s νοσταλγία.

Φυσικά το κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας αυτής είναι η Χέιλι Μπίμπερ η οποία «κινείται» μέσα σε ένα προσεκτικά σκηνοθετημένο περιβάλλον που συνδυάζει το retro glamour με τη σύγχρονη αισθητική.

Τα σκηνικά, εμπνευσμένα από το Λος Άντζελες, εναλλάσσονται ανάμεσα σε ηλιόλουστους εξωτερικούς χώρους και πιο ήσυχα, ιδιωτικά settings, δημιουργώντας έντονες αντιθέσεις. Τέλος, η συλλογή εστιάζει στη δυναμική ισορροπία ανάμεσα σε αυστηρές γραμμές tailoring και πιο ρευστές σιλουέτες, ενώ τα αξεσουάρ, όπως τα oversized γυαλιά ηλίου και τα statement πανωφόρια, παίζουν καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.