H Tezenis ξέρει τις πιο hot τάσεις στα μαγιό και μόλις βρήκαμε τα δικά μας αγαπημένα

Το TEZENIS Fashion Show γιορτάζει την ουσία της swimwear συλλογής 2026

Φέτος, η Tezenis εγκαινιάζει την beachwear season με ένα μοναδικό runway, γεμάτο έμπνευση και επιλογές για κάθε γούστο.

Σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη από χρώμα και υφές γεμάτες ενέργεια, το brand παρουσίασε στις 22 Απριλίου ένα «ταξίδι αισθήσεων», όπου η καλοκαιρινή αύρα αναδεικνύεται στην πασαρέλα με στιλ και καινοτόμο πνεύμα.

Τα κεντρικά γραφεία της Oniverse στη Βερόνα μεταμορφώθηκαν για την περίσταση σε έναν μοναδικό χώρο βιωματικής εμπειρίας και, εκτός από την πασαρέλα, ένα εκλεπτυσμένο fashion gallery μάς αποκάλυψε την ουσία της συλλογής. Φυσικά δεν έλειψαν και live performances αλλά και ένα αποκλειστικό after-party έδωσαν τον ρυθμό σε ένα αξέχαστο event.

Όσο για τη συλλογή Swimwear 2026, με έμπνευση από φυσικά τοπία και μια ζεστή χρωματική παλέτα σε συνδυασμό με 3D υφές όπως το crinkle ύφασμα, το piqué και το ριμπ, έδωσαν μια εντελώς νέα οπτική εμπειρία. Μην ξεχνάς άλλωστε πως οι υφές βρίσκονται και στο επίκεντρο των τάσεων για τα μαγιό του φετινού καλοκαιριού, κάτι που αποδεικνύει πως η νέα συλλογή της Tezenis είναι άκρως ενημερωμένος και ακολουθεί πιστά τις τάσεις, χωρίς όμως να χάνει στιγμή το DNA του.

Επιπλέον είδαμε γοητευτικές πινελιές από γυαλιστερά υφάσματα και lurex, σχεδιασμένα για να αντανακλούν το φως και να προσδίδουν ρευστή κίνηση σε κάθε κομμάτι. Παράλληλα με αυτές τις καινοτομίες, τα όμορφα all time classic κομμάτια επανερμηνεύτηκαν με μια σύγχρονη ματιά και εκλεπτυσμένες, σχεδιασμένα για effortless chic καλοκαιρινά looks ενώ διάφορα prints, από animalier έως chevron, έρχονται να δώσουν μια αίσθηση διαχρονικής ομορφιάς.

Η καλοκαιρινή συλλογή Tezenis αξίζει να πούμε πως αγκαλιάζει όλη την οικογένεια με matching styles για άνδρες, γυναίκες και παιδιά, τα οποία συμπληρώνονται από ασορτί αξεσουάρ, όπως μπαντάνες, sarongs και τσάντες, ώστε κάθε look να είναι μοναδικό.

Με αυτό το fashion show, η Tezenis μας υπενθυμίζει ότι το καλοκαίρι δεν είναι απλώς μια εποχή, αλλά ένα συναίσθημα που πρέπει να ζούμε μαζί, χωρίς τέλος.

