Ποια μαγιό θα πρωταγωνιστήσουν αυτό το καλοκαίρι στην παραλία; 5 για να διαλέξεις

Αν είσαι στη φάση της αναζήτησης για το ιδανικό μαγιό, έχουμε φτιάξει την πιο ενημερωμένη λίστα.

Το καλοκαίρι του 2026 πλησιάζει και, μαζί του, φέρνει μια σειρά από swimwear trends, μαγιό που ισορροπούν ανάμεσα στη ρετρό αισθητική και τον σύγχρονο μινιμαλισμό.

Από prints που παραπέμπουν σε άλλη εποχή μέχρι ανανεωμένες γραμμές και ενημερωμένα στοιχεία, το φετινό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο ρομαντισμό και άφθονο στιλ και παρακάτω θα βρεις τη λίστα με τα μαγιό που θα κυριαρχήσουν τους πιο ζεστούς μήνες του χρόνου – και θα απογειώσουν κάθε σου εμφάνιση στην παραλία.

5 μαγιό για να προσθέσεις στη συλλογή σου

Polka dots

Τα πουά κάνουν δυναμικό comeback και γίνονται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά prints της σεζόν. Εμπνευσμένα από τη δεκαετία του ’50, εμφανίζονται μεταξύ άλλων και σε μπικίνι και σε ολόσωμα, είτε σε έντονες αποχρώσεις είτε στο διαχρονικό μαύρο - λευκό.

Mango

Surfer-girl αισθητική

Η επιρροή των early '00s είναι πιο έντονη από ποτέ, με το surf-inspired στιλ να επιστρέφει δυναμικά. Tankinis, sporty cuts, έντονα χρώματα και ρίγες συνθέτουν ένα στιλ που θυμίζει ανέμελες ημέρες στην παραλία και, το καλύτερο είναι πως πρόκειται για μια τάση τάση που χαρίζει άφθονη ευελιξία, τόσο στο beachwear, όσο και στην καθημερινότητα.

Oysho

Minimal με twist

Ο μινιμαλισμός παραμένει ισχυρός, αλλά αυτή τη φορά αποκτά πιο ενδιαφέροντα στοιχεία. Καθαρές γραμμές συνδυάζονται με ιδιαίτερες λεπτομέρειες, όπως μεταλλικά στοιχεία, ασύμμετρα κοψίματα ή έντονες ραφές.

Zara

Subtle textures

Για όσους προτιμούν πιο διακριτικά looks, οι υφές παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Κεντήματα και jacquard υφάσματα με ανάγλυφες λεπτομέρειες δίνουν βάθος ακόμα και στα πιο απλά σχέδια. Το αποτέλεσμα είναι κομψό και ενδιαφέρον χωρίς να βασίζεται σε έντονα χρώματα ή prints, ενώ δείχνει ιδιαίτερα εντυπωσιακό στο φυσικό φως.

STEFANIA FRANGISTA

Φλοράλ

Τα φλοράλ μοτίβα επιστρέφουν πιο τολμηρά από ποτέ αυτή τη σεζόν. Σε ό,τι αφορά τα μαγιό, τα λουλουδάτα prints αποκτούν πιο έντονη παρουσία, μετατρέποντάς τα σε statement κομμάτια. Είναι ιδανικά για όσες θέλουν ένα πιο ρομαντικό αλλά ταυτόχρονα εντυπωσιακό μαγιό.



Sugarfree

