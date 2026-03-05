Ξέχνα το κλασικό φλοράλ, αυτά είναι τα πιο παιχνιδιάρικα prints που θα βλέπουμε την άνοιξη

Η φετινή άνοιξη θα φέρει μια ουσιαστική ανατροπή στο στιλ και ιδίως στα prints, τα οποία έχουν ήδη πρωταγωνιστική θέση στις γκαρνταρόμπες των πιο κομψών γυναικών.

Τα prints επιστρέφουν με παιχνιδιάρικη διάθεση, με μια νοσταλγία αλλά και με μια αίσθηση ελευθερίας ενώ παράλληλα θα είναι ιδιαίτερα ευέλικτα σε ό,τι αφορά το styling.

Από τις πασαρέλες με τις ανοιξιάτικες συλλογές των Dries Van Noten και Burberry, μέχρι το ντεμπούτο του Matthieu Blazy για τον οίκο Chanel, τα prints είδαμε πως απέκτησαν ένταση και έγιναν πιο τολμηρά, πιο εκφραστικά και πιο bold.

Όπως φαίνεται όμως και από τις εμφανίσεις των It Girls αλλά και τα προγνωστικά του Pinterest, τα prints της άνοιξης έχουν περισσότερο ενδιαφέρον από κάθε άλλη φορά. Έχουν χρώμα έχουν προσωπικότητα και μπορούν να απογειώσουν κάθε εμφάνιση.

Τα 5 prints που θα κυριαρχήσουν την άνοιξη

Polka dots με σύγχρονη διάθεση

Αυτή την άνοιξη θα ξεχάσουμε τη ρετρό αθωότητα και θα κρατήσουμε την ένταση. Τα πουά εμφανίζονται είτε σε διάφανες, ρομαντικές εκδοχές είτε σε έντονες, και γεμάτες αντίθεση εφαρμογές. Το αποτέλεσμα δεν είναι girly πια αλλά είναι δυναμικό, με ξεκάθαρη ταυτότητα.

Florals με twist

Ναι, τα φλοράλ δεν έρχονται όπως τα ξέραμε αλλά επιστρέφουν και θυμίζουν από τη μία print άλλης εποχής και από την άλλη print του μέλλοντος. Δεν φέρνουν πια μονάχα μια αίσθηση ρομαντισμού αλλά μια καλλιτεχνική ένταση.

Καρό

Τα καρό επανασυστήνονται με έμφαση στη βρετανική παράδοση. Η επιρροή της Burberry είναι ιδιαίτερα εμφανής μπορούμε να πούμε και αυτή την άνοιξη θα δούμε earthy αποχρώσεις, καθαρές γραμμές και κομμάτια που λειτουργούν ιδανικά με κάθε τι στην γκαρνταρόμπα μας.

Bold stripes

Αν πρόκειται να φορέσεις ρίγες, φρόντισε να είναι έντονες. Φαρδιές, οριζόντιες ή διαγώνιες ρίγες, σε έντονες ή και φωτεινές αποχρώσεις θα κυριαρχήσουν και, όπως καταλαβαίνεις οι ρίγες της σεζόν δεν θα είναι καθόλου διακριτικές.

Abstract prints

Τα prints που θυμίζουν ζωγραφικά έργα, από τα ψυχεδελικά χρωματιστά μέχρι τις θολές αναμείξεις χρωμάτων και τις πιτσιλιές με υφή ή χωρίς θα είναι παντού. Αυτή την άνοιξη λοιπόν μπορείς να αγκαλιάσεις την καλλιτεχνική σου διάθεση και να επενδύσεις σε πιο abstract prints, άλλωστε θα είναι παντού.