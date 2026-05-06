Tο κόκκινο χαλί του Met Gala για ακόμη μια χρονιά είχε από εκκεντρικές εμφανίσεις, εμπνευσμένες όμως αυτή τη φορά απο΄την τέχνη.

Η έκθεση του Metropolitan Museum of Art στη Νέα Υόρκη για αυτή τη χρονιά έχει τον τίτλο «Costume Art» και αποτελεί μια βαθιά εξερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στο σώμα και το ένδυμα, το dress code της μεγαλύτερης fashion βραδιάς λοιπόν βασίστηκε στη φράση «Fashion is Art» και οι καλεσμένοι έγιναν ζωντανά έργα τέχνης στο κόκκινο χαλί, μια εμφάνιση όμως προκάλεσε αντιδράσεις και σχολιάστηκε όσο καμία άλλη στον διαδικτυακό κόσμο.



Ο λόγος για την εμφάνιση της μούσας του Ματιέ Μπλαζί, Bhavitha Mandava. Με μια πρώτη ματιά, το look της στο κόκκινο χαλί έμοιαζε σχεδόν υπερβολικά απλό – και εκτός θέματος. Ένα τζιν, ένα quarter zip και ένα λευκό tank top από μέσα του να φαίνεται. Τα social media δεν άργησαν να αντιδράσουν όπως καταλαβαίνεις, με πολλούς να κάνουν λόγο για μια επιλογή που δεν ταίριαζε τόσο με την περίσταση όμως, όπως συμβαίνει συχνά στη μόδα, τα φαινόμενα απατούν.

Γιατί η εμφάνιση της Bhavitha Mandava στο Met Gala έχει προκαλέσει χαμό στα social media;

Το σύνολο που επέλεξε είναι δημιουργία του οίκου Chanel και, δεν είναι καθόλου αυτό που φαίνεται. Όπως είχαμε ξαναγράψει και όπως είχαμε αναλύσει ξανά, αντί για denim, το τζιν είναι στην πραγματικότητα ένα εξαιρετικά περίτεχνο κομμάτι από μετάξι, δουλεμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργεί την ψευδαίσθηση του υφάσματος.

Πέραν όμως των παραπάνω, αυτό που έδωσε επιπλέον νόημα στην εμφάνισή της ήταν η ιστορία πίσω από αυτή. Και ακόμη κι αν στην πρώτη σκέψη σκεφτήκαμε πως ήταν εκτός ενδυματολογικού θέματος, αυτό δεν ισχύει καθώς, όπως προαναφέραμε η έκθεση του Metropolitan Museum of Art στη Νέα Υόρκη για αυτή τη χρονιά έχει τον τίτλο «Costume Art» και αποτελεί μια βαθιά εξερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στο σώμα και το ένδυμα. Καταλαβαίνεις πού το πάμε;

Το look της λειτούργησε ως ένας συμβολικός κύκλος που έκλεισε αφού παραπέμπει στο outfit που φορούσε την ημέρα που ανακαλύφθηκε σε έναν σταθμό μετρό της Νέας Υόρκης, πριν ακόμη ξεκινήσει η εντυπωσιακή της πορεία στη μόδα -αλλά και στο catwalk της τον Δεκέμβριο στο Métiers d'Art της Chanel. Από μια καθημερινή στιγμή, σε μια πασαρέλα και τελικά στο πιο πολυσυζητημένο κόκκινο χαλί του κόσμου, η ίδια εικόνα επανέρχεται μεταμορφωμένη δημιουργώντας μια αφήγηση που εκτός των άλλων εξερευνά τη σχέση ανάμεσα στο σώμα και το ένδυμα.





Αυτή η αφηγηματική διάσταση ήταν που δίχασε και το κοινό. Από τη μία, υπήρξαν χρήστες των social που θεώρησαν ότι μια τόσο σημαντική εμφάνιση άξιζε κάτι πιο εντυπωσιακό, ιδίως για μια ανερχόμενη προσωπικότητα που εκπροσωπεί μια ολόκληρη νέα γενιά μοντέλων ενώ από την άλλη, αρκετοί είδαν σε αυτή την επιλογή μια πιο ουσιαστική προσέγγιση, την ιδέα ότι η μόδα δεν είναι μόνο εντυπωσιασμός, αλλά και προσωπική ιστορία, μνήμη και ταυτότητα.

Ίσως τελικά το ερώτημα δεν είναι αν το look ήταν αρκετά λαμπερό, αλλά αν καταφέραμε να διαβάσουμε σωστά το μήνυμα της εμφάνιση. Σε μια εποχή όπου η εικόνα συχνά προηγείται της ουσίας, μια εμφάνιση που επιλέγει να είναι διακριτική, μπορεί να είναι πιο τολμηρή απ’ όσο νομίζουμε.