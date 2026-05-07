Πάντα εντυπωσιακή και με εκλεπτυσμένες επιλογές όσον αφορά τα looks της, η Κέιτ Μπλάνσετ για ακόμη μια φορά απέδειξε πως είναι ένα πραγματικό fashion icon.

Η Κέιτ Μπλάνσετ τράβηξε για ακόμη μία φορά όλα τα βλέμματα με την πρόσφατη εμφάνισή της καθώς παρευρέθηκε σε ειδική εκδήλωση του British Film Institute στο Λονδίνο, όπου τίμησε τον βραβευμένο σκηνοθέτη Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, απονέμοντάς του μια αναγνωρισμένου κύρους υποτροφία BFI.

Η διάσημη ηθοποιός εμφανίστηκε στο gala dinner της διοργάνωσης το βράδυ της Τετάρτης, «κλέβοντας» τις εντυπώσεις τόσο με την παρουσία της όσο και με το ιδιαίτερο σύνολο που επέλεξε για την περίσταση.

H braless εμφάνιση της Κέιτ Μπλάνσετ – Με δημιουργία του Maison Margiela όλο διαφάνεια

Συγκεκριμένα η ηθοποιός έκανε μια braless εμφάνιση δίνοντας έναν πιο τολμηρό χαρακτήρα στο outfit , μια εμφάνιση η οποία συνδύαζε κομψότητα με edgy αισθητική. Το look αποτελούνταν από ένα μακρύ διάφανο φόρεμα, το οποίο κάλυπτε ένα σακάκι με βαθύ ντεκολτέ.

Το total black σύνολο αναδείκνυε τη σιλουέτα της, ενώ οι minimal λεπτομέρειες και η αέρινη κίνηση του φορέματος έδιναν μία δραματική haute couture αισθητική στην εμφάνιση. Η ίδια κράτησε το styling λιτό, επιλέγοντας φυσικό μακιγιάζ και διακριτικά αξεσουάρ.

