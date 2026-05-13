Η Μάργκο Ρόμπι έκλεψε τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας του θεατρικού «1536» στο West End του Λονδίνου, πραγματοποιώντας μία εμφάνιση γεμάτη στιλιστική έμπνευση.

Η διάσημη ηθοποιός επέλεξε ένα look που συνδύαζε δυναμισμό, κομψότητα και μια ανεπιτήδευτη rock αισθητική, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται fashion icon.

Η ηθοποιός εμφανίστηκε στο Ambassadors Theatre φορώντας ένα μαύρο ναπολεόντειο τζάκετ με χρυσές λεπτομέρειες και περίτεχνες λεποτμέρεις στα μανίκια και στο μπροστινό μέρος με την cropped γραμμή να δίνει μια πιο νεανική και edgy διάθεση στο outfit.

H Μάργκο Ρόμπι με Νapoleon jacket δίνει άφθονα cool vibes στη ναπολεόντεια αισθητική

Την εμφάνισή της ολοκληρώθηκε με μαύρο low-rise jean σε φαρδιά γραμμή, το οποίο χάριζε effortless ύφος ενώ για να δώσει έξτρα ύψος και θηλυκότητα στο σύνολο, επέλεξε μαύρα ψηλοτάκουνα ενώ κράτησε ένα μικρό μαύρο clutch που ταίριαζε απόλυτα με τη minimal αισθητική του look.

Όσον αφορά τα αξεσουάρ προτίμησε διακριτικές χρυσές λεπτομέρειες, φορώντας ένα ζευγάρι διακριτικά χρυσά σκουλαρίκια που έδωσαν λάμψη, ενώ το beauty look της κινήθηκε επίσης σε κομψούς και ήπιους τόνους. Τα ξανθά μαλλιά της ήταν πιασμένα σε ένα χαλαρό half-up κότσο και το μακιγιάζ της τόνιζε τα χαρακτηριστικά της με λαμπερή επιδερμίδα και nude αποχρώσεις.

