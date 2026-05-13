Για πάντα icon: Η Τζέιν Φόντα στα 88 της με λαμπερή Gucci δημιουργία στο κόκκινο χαλί των Καννών

Στα 88 της, η Τζέιν Φόντα αποδεικνύει πως παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές και επιδραστικές παρουσίες του Χόλιγουντ.

Η θρυλική ηθοποιός, Τζέιν Φόντα, έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο 79ο Φεστιβάλ Καννών, κλέβοντας τις εντυπώσεις με τη φινέτσα, την αυτοπεποίθηση και τη λάμψη που τη χαρακτηρίζουν εδώ και δεκαετίες.

Συγκεκριμένα, η Τζέιν Φόντα εμφανίστηκε στην τελετή έναρξης του φεστιβάλ των Καννών, πραγματοποιώντας την πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά τον θάνατο του πρώην συζύγου της, Τέντ Τέρνερ και, παρότι η περίσταση είχε έντονη συναισθηματική φόρτιση, η ίδια έδειχνε δυναμική και απόλυτα κομψή, αποσπώντας αμέτρητα κολακευτικά σχόλια από φωτογράφους και θαυμαστές.

Για την εμφάνισή της επέλεξε μία custom δημιουργία του οίκου Gucci σε μαύρη απόχρωση, αποδεικνύοντας πως η διαχρονική κομψότητα δεν έχει ηλικία. Το φόρεμα συνδύαζε λάμψη και σοφιστικέ vibes, αγκαλιάζοντας κομψά τη σιλουέτα της, ενώ οι διακριτικές παγιέτες δημιουργούσαν ένα εντυπωσιακό εφέ.

Στο κόκκινο χαλί φωτογραφήθηκε δίπλα στη Ντέμι Μουρ, ενώ αργότερα ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την Γκονγκ Λι για την επίσημη έναρξη του φεστιβάλ ενώ κατά τη διάρκεια της ομιλίας της μίλησε αναφέρθηκε στη δύναμη του κινηματογράφου και τη σημασία των ιστοριών που εμπνέουν και ενώνουν τους ανθρώπους.

