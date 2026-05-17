Ο Ralph Lauren κατάφερε να δημιουργήσει ένα διαχρονικό αισθητικό σύμπαν που ξεπέρασε τα όρια των τάσεων.

Μέσα από τις συλλογές του, διαμόρφωσε μια νέα εικόνα του αμερικανικού στιλ, συνδυάζοντας την κομψότητα με την άνεση και μετατρέποντας την καθημερινή ένδυση σε στοιχείο πολυτέλειας. Η επιρροή του δεν περιορίστηκε μόνο στις πασαρέλες, αλλά επεκτάθηκε στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε σήμερα το lifestyle, το luxury fashion και τη σύγχρονη αμερικανική αισθητική. Το νέο βιβλίο «Ralph Lauren Catwalk» έρχεται να αποτυπώσει με εντυπωσιακό τρόπο την πορεία ενός από τους σημαντικότερους σχεδιαστές της αμερικανικής μόδας. Γραμμένο από τη δημοσιογράφο μόδας Bridget Foley, το βιβλίο συγκεντρώνει σχεδον έξι δεκαετίες δημιουργίας του Ralph Lauren, παρουσιάζοντας όλες τις γυναικείες συλλογές του από το '72 μέχρι σήμερα.



Όπως αναφέρεται στο L’Officiel USA, πρόκειται για μια έκδοση που δεν λειτουργεί μονάχα ως αρχείο μόδας, αλλά και ως καταγραφή της επιρροής που είχε ο Ralph Lauren στη διαμόρφωση του αμερικανικού στιλ.

Από τις πρώτες κιόλας σελίδες, ο αναγνώστης καταλαβαίνει ότι δεν ξεφυλλίζει απλώς ένα ακόμη fashion coffee table book. Ξεκινώντας από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 1972, όταν ο Ralph Lauren παρουσίασε για πρώτη φορά ολοκληρωμένη γυναικεία συλλογή, μπορεί κανείς να αντιληφθεί πώς εξελίχθηκε σταδιακά η αισθητική του Ralph Lauren.

Ralph Lauren: 54 χρόνια κληρονομιάς και πασαρέλας, μέσα σε ένα book γεμάτο ιστορία

Το βιβλίο περιλαμβάνει περισσότερες από 1.200 φωτογραφίες πασαρέλας, μετατρέποντας την έκδοση σε ένα πραγματικό visual archive της μόδας. Μέσα από τις εικόνες μπορεί κανείς να παρακολουθήσει την εξέλιξη όχι μόνο του ίδιου του brand, αλλά και ολόκληρης της βιομηχανίας της μόδας. Από τα tailored σακάκια και τα western στοιχεία των 70s και 80s, μέχρι τις glamorous evening εμφανίσεις και τις πιο σύγχρονες collections, κάθε σελίδα αποτυπώνει τη διαχρονικότητα που χαρακτηρίζει τον Ralph Lauren.





«Η επίδραση των σχεδίων του Ralph Lauren είναι παντού και δεν περιορίζεται στην αμερικανική μόδα. Βλέπουμε την επιρροή του παγκοσμίως. Έχουμε την τάση να πιστεύουμε ότι ο κόσμος της πολυτέλειας ανέδειξε το "street" και το αθλητικό στυλ σε κάτι που αξίζει να επιδείξει κανείς τα τελευταία 15 ή 20 χρόνια - αλλά ο Ralph έβαλε ρούχα για καθημερινή χρήση, ρούχα για αθλητικά και ρούχα για καθημερινή χρήση στην πασαρέλα του τη δεκαετία του '70 και στις αρχές της δεκαετίας του '80.

»Έδειξε αθλητικά παπούτσια και εσπαντρίγιες τότε. Χωρίς να αποκλείονται τα τακούνια, αλλά μαζί με αυτά - γιατί στην πραγματική ζωή, δεν φοράμε μόνο αθλητικά παπούτσια ή μόνο τακούνια. Φοράμε και τα δύο» είπε η συγγραφέας στο Grazia.