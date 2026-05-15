Ντέμι Μουρ: Με γλυπτική δημιουργία Κάννες – Το φόρεμα με τον εντυπωσιακό oversized γιακά

Η Ντέμι Μουρ απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί παραμένει ένα από τα πιο λαμπερά πρόσωπα του Χόλιγουντ, πραγματοποιώντας μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο 79ο Φεστιβάλ Καννών.

Η διάσημη ηθοποιός, Ντέμι Μουρ, περπάτησε στο κόκκινο χαλί για την προβολή της ταινίας «Fatherland», μαγνητίζοντας τα βλέμματα με μία ιδιαίτερα κομψή αλλά και τολμηρή δημιουργία που ξεχώρισε αμέσως ανάμεσα στις εμφανίσεις της βραδιάς.

Η 63χρονη επέλεξε μία κατακόκκινη maxi δημιουργία του οίκου Gucci με ιδιαίτερη crinkled υφή, η οποία αγκάλιαζε άψογα τη σιλουέτα της ενώ ξεχώριζε κυρίως χάρη στον εντυπωσιακό oversized γιακά, ο οποίος προσέθετε δραματικότητα και haute couture αισθητική στο look της.

Ντέμι Μουρ: Με γλυπτική δημιουργία Κάννες – Το φόρεμα με το εντυπωσιακό oversized γιακά

Το look ολοκλήρωσε με μαύρες γόβες ενώ για αξεσουάρ επέλεξε κοσμήματα Chopard, μία chunky ασημένια χειροπέδα και εντυπωσιακά σκουλαρίκια σε ασημί αποχρώσεις. Η ηθοποιός άφησε τα μαλλιά της ελεύθερα να πέσουν στους ώμους και το beauty look της τόνιζε τα χαρακτηριστικά της χωρίς υπερβολές.

Η παρουσία της στις Κάννες δεν πέρασε απαρατήρητη και για έναν ακόμη λόγο, καθώς φέτος συμμετέχει και στην κριτική επιτροπή του φεστιβάλ. Μαζί με σημαντικά ονόματα του διεθνούς κινηματογράφου, η Ντέμι Μουρ έχει ενεργό ρόλο στην αξιολόγηση των ταινιών που διαγωνίζονται για τον Χρυσό Φοίνικα, γεγονός που αποτελεί μία ιδιαίτερα τιμητική στιγμή στην πολυετή καριέρα της.

Σε δηλώσεις της κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, όπως διαβάζουμε στη Daily Mail, η σταρ ανέφερε πως νιώθει τεράστια χαρά και συγκίνηση που βρίσκεται φέτος στις Κάννες με αυτόν τον ρόλο.

