Η Νέα Υόρκη το βράδυ του Σαββάτου, και συγκεκριμένα η Times Square, μετατράπηκε στο τέλειο σκηνικό για τη νέα εποχή του Gucci.

Ο Demna παρουσίασε τη Cruise 2027 συλλογή του οίκου Gucci μέσα στην καρδιά του Μανχάταν, σε ένα show που δεν θύμιζε σε τίποτα μια κλασική επίδειξη μόδας.

Με τεράστιες φωτεινές οθόνες, σειρήνες, κορναρίσματα και πλήθη τουριστών να συνεχίζουν κανονικά στον ρυθμό της πόλης έξω από τα barriers του show, ο σχεδιαστής επέλεξε συνειδητά να αφήσει την τελειότητα στην άκρη.

Πριν ακόμη εμφανιστεί το πρώτο look, οι γιγαντοοθόνες της Times Square προέβαλλαν ένα φιλμ που ισορροπούσε ανάμεσα στη διαφήμιση και την ειρωνεία. Εικόνες φύσης, στιγμές καθημερινότητας και ψεύτικες καμπάνιες για φανταστικά Gucci προϊόντα δημιουργούσαν μια σχεδόν σουρεαλιστική ατμόσφαιρα με τον Demna να παίζει με την ιδέα της υπερκατανάλωσης και της εμμονής του σύγχρονου κόσμου με το branding, χωρίς όμως να χάνει ποτέ το χιούμορ του.

Gucci: Ο Demna παρουσίασε την Cruise συλλογή του στην Time Square, σε μια σχεδόν σουρεαλιστική ατμόσφαιρα

Η ίδια λογική συνεχίστηκε και στη συλλογή. Αντί για ένα θεατρικό, δυσπρόσιτο concept, ο σχεδιαστής παρουσίασε ίσως την πιο φορέσιμη δουλειά του μέχρι σήμερα. Η Cruise 2027 συλλογή βασίστηκε στη λογική πως τα ρούχα λειτουργούν στην καθημερινότητα, αλλά διατηρούν τη χαρακτηριστική ένταση και αισθητική του Demna.

Στη συλλογή είδαμε αυστηρά pinstripe κοστούμια που θύμιζαν τραπεζίτες της Wall Street, oversized πανωφόρια, pencil skirts, cropped δερμάτινα jackets και μίνι φορέματα που παρέπεμπαν ξεκάθαρα στην αισθητική του Tom Ford στα ‘90s και early '00s Gucci χρόνια.

Όσο για το casting, η Σίντι Κρόφορντ έκλεισε την πασαρέλα με ένα μαύρο feathered φόρεμα, η Πάρις Χίλτον εμφανίστηκε αγνώριστη, μελαχρινή, και με έντονο κίτρινο printed φόρεμα, ενώ ο Τομ Μπρέιντι έκανε το ντεμπούτο του στην πασαρέλα φορώντας total black leather look. Στο κοινό βρίσκονταν ονόματα όπως η Κιμ Καρντάσιαν, η Μαράια Κάρεϊ και η Λίνσει Λόχαν.

Πέρα όμως από τους celebrities και το εντυπωσιακό σκηνικό, αυτό που τελικά έμεινε ήταν η προσπάθεια του Demna να επαναπροσδιορίσει τι σημαίνει Gucci σήμερα. Όχι μέσα από τη νοσταλγία, αλλά μέσα από μια νέα εμπορική και πολιτισμική ταυτότητα.

