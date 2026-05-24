Η Burberry φέρνει τη βρετανική φινέτσα στη Γαλλική Ριβιέρα και στο ιστορικό Hôtel Belles Rives- Το καλοκαίρι «ντύνεται» στα μπλε

Η Burberry μετέφερε το χαρακτηριστικό βρετανικό της DNA στη Γαλλική Ριβιέρα, μέσα από ένα εντυπωσιακό summer takeover στο ιστορικό Hôtel Belles Rives.

Το θρυλικό art deco ξενοδοχείο στην περιοχή Cap d’Antibes, γνωστό για τη σύνδεσή του με τον συγγραφέα F. Scott Fitzgerald, για αυτό το καλοκαίρι μεταμορφώνεται σε έναν από τους πιο πολυσυζητημένους fashion προορισμούς της σεζόν χάρη στον οίκο Burberry, συνδυάζοντας τη χαλαρή κομψότητα της Μεσογείου με τη σύγχρονη αισθητική του οίκου.

Όπως αναφέρεται και στο WWD, η συνεργασία αποτελεί μέρος της νέας στρατηγικής της Burberry να επεκτείνει την παρουσία της στον χώρο του luxury hospitality experience.

Το Hôtel Belles Rives, που φιλοξένησε στο παρελθόν προσωπικότητες όπως ο Ernest Hemingway και μέλη της οικογένειας Kennedy, έχει «ντυθεί» με το χαρακτηριστικό μπλε Burberry check. Ομπρέλες, ξαπλώστρες, μαξιλάρια, ακόμη και ο αυθεντικός ανελκυστήρας της δεκαετίας του '20 έχουν επανασχεδιαστεί με το iconic μοτίβο του brand ενώ στην προβλήτα του ξενοδοχείου δεσπόζει το Burberry Cap d’Antibes.

Τέλος αξίζει να πούμε πως η συνεργασία της Burberry και του Hôtel Belles Rives θα διαρκέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο, με το brand να προγραμματίζει μια σειρά από exclusive εμπειρίες για τους επισκέπτες, από θαλάσσια σπορ μέχρι ιδιωτικά δείπνα και events.