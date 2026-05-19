Τα χίλια πρόσωπα της Έμα Τσάμπερλεϊν: Η νέα καμπάνια του οίκου Mugler μοιάζει με μια «κινηματογραφική εμπειρία»

Η Έμα Τσάμπερλεϊν είναι το νέο πρόσωπο της καμπάνιας αρωμάτων του οίκου Mugler με τίτλο «The Womanities», ένα project που δεν παρουσιάζει απλώς αρώματα, αλλά διαφορετικές εκδοχές χαρακτήρων.

Τα τελευταία χρόνια η Έμα Τσάμπερλεϊν έχει εξελιχθεί από φαινόμενο του YouTube σε μία από τις πιο επιδραστικές φιγούρες της μόδας και της beauty σκηνής. Με χαρακτηριστική αισθητική, ανεπιτήδευτο στιλ και την ικανότητα να αλλάζει διαρκώς «πρόσωπα», αποτελεί ιδανική επιλογή για έναν οίκο όπως ο Mugler, που ανέκαθεν παρουσίαζε καμπάνιες γύρω από έντονες προσωπικότητες και κινηματογραφικές εικόνες.

Τα χίλια πρόσωπα της Έμα Τσάμπερλεϊν

Η νέα καμπάνια «The Womanities» βασίζεται στην ιδέα ότι το άρωμα μπορεί να λειτουργήσει σαν alter ego. Κάθε άρωμα αντιπροσωπεύει μια διαφορετική διάθεση, ενέργεια και προσωπικότητα, με την Έμα Τσάμπερλεϊν να ενσαρκώνει διαφορετικούς χαρακτήρες μέσα σε κάθε καρέ και κάθε βίντεο της καμπάνιας.

Η νέα καμπάνια του οίκου Mugler

Στο επίκεντρο βρίσκονται μερικά από τα πιο εμβληματικά αρώματα του οίκου. Το Angel Eau de Parfum, το Alien Eau de Parfum , αλλά και το A*Men Eau de Toilette, ένα από τα πιο γνωστά αρώματα του οίκου, με κάθε ένα από αυτά να παρουσιάζει έναν εντελώς ξεχωριστό κόσμο και την πρωταγωνίστρια να λειτουργεί ως ο συνδετικός κρίκος μεταξύ τους.

Ο οίκος, όπως αναφέρεται στο Hypebae περιγράφει το project ως μια «κινηματογραφική εμπειρία» που αποτυπώνει τη bold και εικονοκλαστική ταυτότητα του brand, κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα και από την αισθητική της καμπάνιας.

«Μέσα από μια σειρά εντυπωσιακών εικόνων, η Έμα Τσάμπερλεϊν υποδύεται πολλαπλές γυναίκες που ορίζουν το πνεύμα του Mugler», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο δελτίο τύπου. «Κάθε χαρακτήρας κατοικεί σε έναν ξεχωριστό κόσμο, αντανακλώντας την τολμηρή, κινηματογραφική ουσία που έχει διαμορφώσει την κληρονομιά του οίκου, από τη μόδα μέχρι το άρωμα».

