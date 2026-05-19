Θα φορούσες τα μπλουζάκια του Bad Bunny; Ανακοινώθηκε η πρώτη του fashion collection σε συνεργασία με τα Zara

Ο Bad Bunny κάνει... στροφή στην καριέρα του

Ο Bad Bunny ενώνει τις δυνάμεις του με τα Zara, και ετοιμάζει τη νέα capsule συλλογή με τίτλο «Benito Antonio», η οποία θα κυκλοφορήσει στις 21 Μαΐου. Και μπορεί η ανακοίνωση να ενθουσίασε τους φαν του καλλιτέχνη και της μόδας, όμως για όσους παρακολουθούν προσεκτικά τις εμφανίσεις του τελευταίους μήνες, αυτή η συνεργασία μόνο έκπληξη δεν πρέπει είναι.

Ο Πορτορικανός superstar έχει αποδείξει πολλές φορές ότι αντιμετωπίζει τη μόδα ως προέκταση της καλλιτεχνικής του ταυτότητας. Από τις avant-garde εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί μέχρι τις πιο streetwear εμφανίσεις του, ο Bad Bunny κινείται με άνεση ανάμεσα στη luxury και την προσιτή μόδα. Μην ξεχνάς τις πρόσφατες viral εμφανίσεις του. Αφενός το look του στο Super Bowl. Εκεί να σου θυμίσουμε πως εμφανίστηκε με custom Zara football jersey, ενώ κάποιους μήνες αργότερα επέλεξε ξανά δημιουργίες του ισπανικού brand για την εμφάνισή του στο Met Gala.

Η συλλογή «Benito Antonio» εμπνευσμένη από το πραγματικό όνομα του καλλιτέχνη, Benito Antonio Martínez Ocasio, θα αντικατοπτρίζει πλήρως το προσωπικό του στιλ με τις πρώτες εικόνες και το teaser που έχουν διαρρεύσει, όπως αποκαλύπτει το House Of Heat, να δείχνουν oversized γραμμές, sporty προσωπικότητα, relaxed tailoring και έντονα streetwear στοιχεία. Hoodies, φαρδιά t-shirts, καπέλα, αλλά και πιο tailored κομμάτια συνθέτουν μια συλλογή που ισορροπεί ανάμεσα στο casual και το statement dressing.

Παράλληλα, η αισθητική της συλλογής αντλεί έμπνευση από την football κουλτούρα και τη λατινοαμερικανική ταυτότητα του καλλιτέχνη. Βέβαια, ανάμεσα στα κομμάτια που αναμένεται να γίνουν viral σε χρόνο ρεκόρ καταλαβαίνεις πως θα βρίσκεται και το λευκό κοστούμι που φόρεσε στο Super Bowl Halftime Show, το οποίο σύμφωνα με δημοσιεύματα θα είναι διαθέσιμο στη συλλογή.