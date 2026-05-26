Τεγιάνα Τέιλορ: Η iconic εμφάνιση στο κόκκινο χαλί των American Music Awards 2026 - Με Balenciaga φόρεμα με βαθύ σκίσιμο στο πόδι

Η εμφάνιση με τις κόρες της

Η Τεγιάνα Τέιλορ απέδειξε για ακόμη μία φορά πως δεν θεωρείται άδικα icon, καθώς πραγματοποίησε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στα American Music Awards 2026, τη Δευτέρα, στο Λας Βέγκας.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός επέλεξε ένα άκρως εντυπωσιακό look σε αποχρώσεις του μωβ, ένα χρώμα που όχι μονάχα βρίσκεται στις τάσεις της σεζόν αλλά κολακεύει ιδιαίτερα την επιδερμίδα της, συνδυάζοντας υψηλή αισθητική με dramatic λεπτομέρειες.

Η Τεγιάνα Τέιλορ με Balenciaga φόρεμα με βαθύ σκίσιμο στο πόδι

Συγκεκριμένα, φόρεσε μία strapless violet δημιουργία, σχέδιο του οίκου Balenciaga από τον ΠιερΠάολο Πιτσιόλι για την Pre – Fall συλλογή του '26. Το φόρεμα διέθετε ασύμμετρο μπούστο, έντονες σούρες και ένα αποκαλυπτικό βαθύ σκίσιμο στο πόδι.

Όσο για τα παπούτσια της, επέλεξε τα iconic Christian Louboutin Miss Z pumps από δέρμα python σε αποχρώσεις κίτρινου, λιλά και μαύρου ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με sleek beauty look και ασημένια κοσμήματα.

Βέβαια εκτός από το εντυπωσιακό της look, η Τεγιάνα βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων για ακόμη έναν λόγο, για τις δύο κόρες της οι οποίες τη συνόδευσαν στο κόκκινο χαλί. Η 10χρονη Τζουν με western-inspired look και cowboy boots και η 5χρονη Ρου Ρόους με ρομαντικό ροζ φόρεμα, «έκλεψαν» τις εντυπώσεις καθώς μετέτρεψαν την εμφάνιση της οικογένειας σε ένα από τα πιο stylish στιγμιότυπα της βραδιάς.