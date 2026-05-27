Η Έλσα Χοσκ με την πρόσφατη εμφάνισή της απέδειξε για ακόμη μία φορά πως ξέρει να μετατρέπει ακόμα και τις πιο αμφιλεγόμενες τάσεις σε fashion statement αλλά επιπλέον ότι το φετινό καλοκαίρι 2026 κινείται ανάμεσα στην άνεση, το minimal aesthetic και τις νοσταλγικές αναφορές των 00s, με κομμάτια που συνδυάζουν πρακτικότητα και σύγχρονη κομψότητα.

Συγκεκριμένα, το fashion icon εμφανίστηκε με ένα look που συνδύαζε τρεις από τις μεγαλύτερες τάσεις του καλοκαιριού σε μία μόνο εμφάνιση και αυτά δεν ήταν άλλα από το capri pants, το αντιανεμικό oversized jacket και τα thong heels.

3 τάσεις σε 1 look: H Έλσα Χοσκ φόρεσε τα must have item της σεζόν

Τα εφαρμοστά capris, τα οποία έχουν επιστρέψει δυναμικά από τα '00s, αποτέλεσαν τη βάση του outfit της, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram προφίλ της, δίνοντας ένα minimal αλλά ταυτόχρονα έντονα σύγχρονο αποτέλεσμα.

Ισορρόπησε τη fitted σιλουέτα με ένα oversized jacket, ένα αντιανεμικό, το οποίο επίσης βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τα must have των It Girls δημιουργώντας ένα έξυπνο layering.

Ωστόσο, το στοιχείο που απογείωσε πραγματικά το look ήταν τα thong heels. Τα minimal πέδιλα με μικρό τακούνι τα οποία έχουν εξελιχθεί στο απόλυτο item της σεζόν, αφού μπορούν να κάνουν ακόμη και ένα casual outfit να δείχνει πιο ενημερωμένο και στιλάτο.

