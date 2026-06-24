Οι καλεσμένοι ήταν τόσο εντυπωσιακοί όσο και το show

Ο Anthony Vaccarello απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί κάθε επίδειξη του οίκου Saint Laurent συγκαταλέγεται στα πιο πολυσυζητημένα του fashion calendar.

Ο δημιουργικός διευθυντής του γαλλικού οίκου παρουσίασε στα πλαίσια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 στην Bourse de Commerce, έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς χώρους της γαλλικής πρωτεύουσας, μετατρέποντας το ιστορικό κτίριο σε ένα σχεδόν κινηματογραφικό σκηνικό.

Στο επίκεντρο της επίδειξης βρέθηκε η εντυπωσιακή εγκατάσταση της Ιαπωνίδας καλλιτέχνιδας Fujiko Nakaya, η οποία κάλυπτε τον χώρο με πυκνή ομίχλη και, μέσα από τα σύννεφα υδρατμών εμφανίζονταν σταδιακά τα μοντέλα, δημιουργώντας μια αίσθηση μυστηρίου που ταίριαζε απόλυτα στη φιλοσοφία του Vaccarello γύρω από τον αισθησιασμό και τη διακριτική αποπλάνηση.

Η συλλογή κινήθηκε σε πιο καθαρές γραμμές σε σχέση με προηγούμενες σεζόν, χωρίς ωστόσο να χάνει τη χαρακτηριστική ταυτότητα του Saint Laurent. Οι έντονοι ώμοι, τα μακριά σακάκια με ρευστή κίνηση, τα διάφανα στοιχεία, τα μεταλλικά υφάσματα και οι λαμπερές χρυσές πινελιές συνυπήρχαν με πιο κλασικά ανδρικά κομμάτια, όπως trench coats, γιλέκα και πλεκτά εμπνευσμένα από τη ναυτική αισθητική. Ο σχεδιαστής αναζήτησε μια νέα ισορροπία ανάμεσα στο παραδοσιακό και το σύγχρονο, προσφέροντας μία από τις πιο προσιτές αλλά και ολοκληρωμένες ανδρικές προτάσεις του για τον οίκο.

Από τη Μαντόνα μέχρι την Κέιτ Μος: Το front row στο show του YSL στην Εβδομάδα Ανδρικής Μόδας στο Παρίσι

Αν όμως η πασαρέλα τράβηξε τα βλέμματα, το ίδιο συνέβη και με το front row, όπου συγκεντρώθηκαν μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της μόδας, της μουσικής και του κινηματογράφου.

Την έκπληξη της ημέρας έκανε η μαντόνα, η οποία εμφανίστηκε με ένα κατακόκκινο δαντελένιο μίνι φόρεμα συνδυασμένο με τις εμβληματικές φούξια γόβες του οίκου και τσάντα σε απαλή ροζ απόχρωση. Η παρουσία της προκάλεσε αίσθηση, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως παραμένει μία από τις πιο τολμηρές προσωπικότητες της παγκόσμιας pop κουλτούρας.

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Στην πρώτη σειρά βρέθηκε επίσης και το super model, Κέιτ Μος, η οποία επέλεξε ένα total Saint Laurent look, επιβεβαιώνοντας τη μακρόχρονη σχέση της με τον οίκο. Δίπλα της βρέθηκε η κόρη της, Λίλα Μος η οποία συνεχίζει να χτίζει τη δική της επιτυχημένη πορεία στον χώρο του μόντελινγκ και πλέον αποτελεί μία από τις πιο περιζήτητες παρουσίες της νέας γενιάς.

Το παρών έδωσε επίσης η Charli XCX, μία από τις πιο στενές φίλες του brand τα τελευταία χρόνια, η ηθοποιός Daisy Edgar-Jones, ο βραβευμένος ηθοποιός Rami Malek, αλλά και η Amelia Gray.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ξεχώρισαν ακόμη ο Joe Alwyn, η Charlotte Gainsbourg, η Debi Mazar, ο Lewis Pullman, ο Billy Howle, η Petra Collins, η Arca, καθώς και ο Jaafar Jackson, ανιψιός του Michael Jackson, ο οποίος συνεχίζει να τραβά το ενδιαφέρον της βιομηχανίας της μόδας.

Δες παρακάτω το front row

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