Καρλ Λάγκερφελντ: Ολοκληρώθηκε η τελική δημοπρασία στo Παρίσι με πλήρης επιτυχία

Η έκτη και τελευταία δημοπρασία της προσωπικής συλλογής του Καρλ Λάγκερφελντ στο Παρίσι έφτασε τα 836.000 δολάρια.

Ο οίκος Sotheby’s ολοκλήρωσε την έκτη και τελευταία δημοπρασία του προσωπικού του αρχείου, με τον τίτλο «KARL, Karl Lagerfeld’s Estate VI, Inspirations», σε ένα event που προσέλκυσε έντονο διεθνές ενδιαφέρον και κατέληξε να ξεπεράσει κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις.

Η δημοπρασία συγκέντρωσε 731.008 ευρώ (περίπου 836.000 δολάρια), επιτυγχάνοντας 100% ποσοστό πώλησης και τριπλασιάζοντας ουσιαστικά το ανώτερο συνολικό estimate που είχε θέσει ο οίκος. Περισσότερα από 1.000 έως τότε αδημοσίευτα σχέδια, προσωπικά αντικείμενα και χαρακτηριστικά memorabilia του Λάγκερφελντ βγήκαν στο σφυρί, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στην πιο ιδιωτική πλευρά ενός ανθρώπου που, αν και διαρκώς εκτεθειμένος στα φώτα, διατηρούσε έναν προσεκτικά επιμελημένο μύθο γύρω από τον εαυτό του.

Η καρικατούρα της Μέρκελ που έκλεψε την παράσταση

Το κορυφαίο lot της βραδιάς ήταν ίσως και το πιο απροσδόκητο: μια καρικατούρα της πρώην καγκελαρίου της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ, που έφτασε τις 23.040 ευρώ (περίπου 26.000 δολάρια). Το ποσό αντιστοιχεί σε σχεδόν 60 φορές την αρχική εκτίμηση, δείχνοντας τη συλλεκτική αξία όχι μόνο του ίδιου του σχεδίου, αλλά και της σχέσης του με τον δημιουργό–συλλέκτη.

Η επιλογή του συγκεκριμένου έργου ως «σταρ» της δημοπρασίας υπογραμμίζει τη διπλή ταυτότητα του Λάγκερφελντ: από τη μία ως καλλιτεχνικής φυσιογνωμίας με λεπτή αίσθηση του χιούμορ και πολιτισμικού σχολιασμού· από την άλλη ως κεντρικής φιγούρας της ευρωπαϊκής ελίτ, που συνομιλούσε –κυριολεκτικά και συμβολικά– με πολιτικούς ηγέτες και icons της εποχής του.

Έπιπλα, έγγραφα και εμβληματικά gadgets

Ανάμεσα στα πιο συζητημένα lots ήταν ένα σετ έξι σουηδικών χυτοσιδηρών παγκακιών, που έφτασε τις 19.200 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του Λάγκερφελντ ως μανιώδους συλλέκτη design αντικειμένων, με αδυναμία στις ιδιαίτερες, συχνά «θεατρικές» επιλογές για τους χώρους του. Εξίσου σημαντική ήταν η πώληση ενός εκτενούς portfolio σχεδόν 100 εργασιακών εγγράφων – προσχεδίων, σημειώσεων, ίσως και concept boards – που ξεπέρασε τις 14.000 ευρώ. Για όσους παρακολουθούν το έργο του, τέτοια τεκμήρια έχουν ανεκτίμητη αξία, γιατί φωτίζουν τον τρόπο που δούλευε πίσω από τις κλειστές πόρτες των ατελιέ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσέλκυσε επίσης η συλλογή των περίπου 200 iPod του σχεδιαστή, καθώς και τα εμβληματικά δερμάτινα, μεταλλιζέ fingerless γάντια του – ένα αξεσουάρ που είχε γίνει σχεδόν συνώνυμο της εικόνας του στις δημόσιες εμφανίσεις. Τα gadgets αυτά, πέρα από την όποια πρακτική τους χρήση, λειτουργούν ως μικρές προεκτάσεις της περσόνας Λάγκερφελντ: μια μίξη τεχνολογίας, αισθητικής εμμονής και αυστηρά επιμελημένου προσωπικού ύφους.

Ένας «εμμονικός» συλλέκτης σε πλήρη θέα

Η σειρά των δημοπρασιών –με προηγούμενους σταθμούς το Μονακό και την Κολωνία– ανέδειξε σε βάθος την εμμονική πλευρά του Λάγκερφελντ ως συλλέκτη. Από έπιπλα και τέχνη μέχρι βιβλία, τεχνολογικά αντικείμενα και ρούχα, το προσωπικό του σύμπαν έδειξε να είναι χτισμένο πάνω σε στρώματα αντικειμένων που συνδέονταν με την έμπνευση, τη μνήμη και την εικόνα.

Τα έσοδα των πωλήσεων κατευθύνονται προς τη διαχείριση και τα συμφέροντα της κληρονομιάς του, αλλά η συμβολική αξία τους υπερβαίνει τα ποσά: κάθε lot είναι ένα μικρό παράθυρο στην καθημερινότητά του. Για τον κόσμο της μόδας, που επί δεκαετίες τον αποκαλούσε «Κάιζερ», η τελευταία αυτή δημοπρασία στην Παρίσι λειτούργησε σαν κατακλείδα: ένα είδος τελικής, επιμελημένης αποδόμησης του μύθου του μέσα από τα αντικείμενα που τον περιέβαλλαν.

Παρίσι, κληρονομιά και το βλέμμα στραμμένο στην Ασία

Η ολοκλήρωση της σειράς των δημοπρασιών στην Παρίσι είχε και έναν ισχυρό συμβολισμό: η πόλη που φιλοξένησε τις πιο ηχηρές δημιουργικές του περιόδους – από τη Chanel μέχρι τη Fendi και το δικό του brand – γίνεται και ο χώρος της «τελευταίας σιωπηλής επίδειξης» του ιδιωτικού του κόσμου. Την ίδια στιγμή, η βιομηχανία της μόδας συνεχίζει να μετατοπίζει το βάρος της προς την Ασία, με νέες διοργανώσεις, εβδομάδες μόδας και επενδύσεις να πολλαπλασιάζονται σε Σανγκάη, Σεούλ και Τόκιο.

Έτσι, ενώ η Ευρώπη –και ειδικά η Γαλλία– αποχαιρετούν έναν από τους πιο εμβληματικούς δημιουργούς του 20ού και των αρχών του 21ου αιώνα, το κέντρο βάρους του luxury και του fashion πειραματισμού μετακινείται γεωγραφικά. Το Παρίσι, μέσα από τη δημοπρασία, τιμά μια εποχή που κλείνει, ενώ η «επόμενη μέρα» γράφεται ήδη σε άλλες αγορές και σε άλλες πλατφόρμες, με νέους δημιουργούς και νέα είδωλα.

Ένα τελευταίο, σιωπηλό πορτρέτο

Η τελική δημοπρασία της συλλογής Λάγκερφελντ δεν ήταν απλώς μια ακόμα εμπορική διαδικασία στην ατζέντα του Sotheby’s. Ήταν ένα σιωπηλό πορτρέτο ενός ανθρώπου που χτίστηκε όχι μόνο μέσα από τα ρούχα που σχεδίασε, αλλά και από τα αντικείμενα που διάλεξε να έχει γύρω του. Από την καρικατούρα της Άνγκελα Μέρκελ μέχρι τα δεκάδες iPod και τα σκίτσα εργασίας, κάθε lot κουβαλούσε ένα ίχνος της προσωπικής του αισθητικής και των σχέσεων του με τον κόσμο.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο ενδιαφέρον συμπέρασμα: ότι η κληρονομιά ενός σχεδιαστή τέτοιου βεληνεκούς δεν περιορίζεται στις πασαρέλες και στα αρχεία των οίκων, αλλά συνεχίζει να «ζεί» μέσα από τα ίχνη της καθημερινής του ζωής – ακόμη και όταν αυτά περνούν, ένα‑ένα, από το σφυρί.