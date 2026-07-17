Η Χέιλι Μπίμπερ ενώνει τις δυνάμεις της με τη Gap και γίνεται το πρόσωπο της νέας καμπάνιας για τη limited edition συλλογή τζιν. Το διάσημο μοντέλο πρωταγωνιστεί στη φωτογράφιση, ποζάροντας μεταξύ άλλων τόπλες φορώντας με ένα τζιν.

Η νέα capsule συλλογή, με την ονομασία The Hailey Jean, δημιουργήθηκε με έμπνευση από το προσωπικό στιλ της Χέιλι Μπίμπερ και την αγάπη της για τα άνετα denim κομμάτια. Η σειρά λανσαρίστηκε στις 16 Ιουλίου και περιλαμβάνει δύο χαρακτηριστικές γραμμές τζιν: το Extra Baggy και το '90s Low Rise Loose, τα οποία κυκλοφορούν σε διαφορετικές αποχρώσεις του μπλε.

Τη φωτογράφιση της καμπάνιας υπογράφει ο διάσημος φωτογράφος Mario Sorrenti, ενώ το δημιουργικό ακολουθεί τη διαχρονική αισθητική που καθιέρωσε η Gap τη δεκαετία του '90. Στις εικόνες, η Χέιλι Μπίμπερ επιλέγει λιτές εμφανίσεις, αφήνοντας το denim της να βρίσκεται στο επίκεντρο, ενώ σε άλλα κλικ ποζάρει τόπλες, φορώντας μόνο το τζιν της, δίνοντας έναν πιο τολμηρό αλλά ταυτόχρονα διαχρονικό χαρακτήρα στην καμπάνια.

H Χέιλι Μπίμπερ ποζάρει τόπλες για την Gap φορώντας μόνο ένα τζιν και το θέλουμε στο καλάθι μας τώρα

Η ίδια, όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Gap, έχει δηλώσει ότι η συνεργασία προέκυψε με φυσικό τρόπο, καθώς η Gap αποτελούσε μέρος της γκαρνταρόμπας της από την παιδική της ηλικία. Όπως εξήγησε, άντλησε έμπνευση από τη μόδα των '90s, μια εποχή που, όπως λέει, ξεχώριζε για την ανεπιτήδευτη προσέγγιση στο ντύσιμο και ιδιαίτερα στο denim.

Κάθε τζιν της συλλογής αξίζει να πούμε πως διαθέτει ιδιαίτερες λεπτομέρειες, όπως την ένδειξη «1996» – τη χρονιά γέννησης της Χέιλι Μπίμπερ – καθώς και την υπογραφή της τυπωμένη στο εσωτερικό της τσέπης. Τα παντελόνια είναι κατασκευασμένα από 100% βαμβακερό denim και σχεδιασμένα ώστε να αποκτούν ακόμη καλύτερη εφαρμογή όσο φοριούνται.

Τέλος, η συλλογή διατίθεται σε περιορισμένο αριθμό τεμαχίων, με τιμή 89 δολάρια το κάθε κομμάτι.