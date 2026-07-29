Η Κορίνα Βρούσια εξηγεί γιατί τα αξεσουάρ Coco Fico είναι τα απόλυτα mood fixers του καλοκαιριού

Το Brand Coco Fico είναι συνδεδεμένο με τα καλοκαίρια μας και φέτος θα είναι μαζί μας σε κάθε καλοκαιρινή μας στιγμή!

Χρώματα, σχέδια, συνδυασμοί, υλικά και πολλή έμπνευση περνούν γύρω από το λαιμό μας, τυλίγουν τους καρπούς μας και αγκαλιάζουν τα δάχτυλά μας με μοναδική παιχνιδιάρικη διάθεση. Αυτό ήθελε άλλωστε και η Κορίνα Βρούσια όταν, παράλληλα με τη δημοσιογραφία, θέλησε να δημιουργήσει το brand Coco Fico, μια συλλογή αξεσουάρ που θα είναι εύκολο να τη φορέσεις και να την αγαπήσεις, ανεβάζοντας το styling level μας και τη διάθεσή μας. Λίγο πριν απολαύσουμε τα νέα κομμάτια στις εξορμήσεις μας, βρίσκει λίγο χρόνο για μία ενδιαφέρουσα κουβέντα.

Γιατί τα αξεσουάρ Coco Fico είναι τα απόλυτα mood fixers του καλοκαιριού

Πώς ξεκίνησε η διαδρομή του brand Coco Fico;

Το Coco Fico γεννήθηκε από την αγάπη μου για τη μόδα αφενός αλλά κυρίως από την ανάγκη που έχω εγώ για mood fixers. Τις μικρές λεπτομέρειες δηλαδή που μπορούν να σου αλλάξουν τη διάθεση στην στιγμή χωρίς να προσπαθήσεις στιγμή. Δεν ξεκίνησε ως ένα μεγάλο επιχειρηματικό σχέδιο, ίσα ίσα, η αρχή έγινε μέσα από μια αποτυχημένη συνεργασία που με πείσμωσε να μην τα παρατήσω αλλά να κάνω focus και να δημιουργήσω μόνη μου κομμάτια που θα ήθελα να φοράω η ίδια: χαρούμενα, ιδιαίτερα, με χρώμα και προσωπικότητα. Σιγά σιγά αυτή η ανάγκη έγινε ένα brand, απέκτησε πολύτιμους συνεργάτες και καταφέρνει και εξελίσσεται αβίαστα κάθε χρόνο με τον ίδιο ενθουσιασμό και την ίδια φιλοσοφία.





Τι πρεσβεύουν τα αξεσουάρ Coco Fico;

Για μένα τα αξεσουάρ δεν ολοκληρώνουν απλώς ένα outfit. Αλλάζουν τη διάθεση και επιμένω πολύ σε αυτό. Τα coco fico είναι παιχνιδιάρικα, ανέμελα και εκφραστικά. Το όνειρο μου και ο σκοπός μου είναι όποιος τα φορά να νιώθει λίγο πιο χαρούμενος, λίγο πιο ελεύθερος να εκφράσει το προσωπικό του στιλ και τη διάθεση της στιγμής.

Υπάρχει κάποιο πρόσωπο ή μέρος που σε εμπνέει ξανά και ξανά;

Η μεγαλύτερη πηγή έμπνευσης για εμένα είναι η ίδια η στάση μου για ζωή… που δεν είναι άλλη από το keep walking & smiling, ό,τι κι αν μου συμβαίνει! Άρα η βάση τους είναι πάντα αυτή η θετική διάθεση και μετά πλαισιώνεται από τις αναφορές που μου δίνουν έμπνευση αλλά και δύναμη: το ελληνικό καλοκαίρι, τα νησιά μας, οι αποχρώσεις της θάλασσας, οι λεπτομέρειες που βλέπω σε γυναίκες που θαυμάζω το στιλ τους και οι μικρές εικόνες της καθημερινότητας. Προσπαθώ να δημιουργώ συλλογές που θυμίζουν διακοπές και ανεμελιά και δεν τους λείπει το χρώμα όσο αυτό είναι εφικτό.

Τι σημαίνει για σένα το Made in Greece;

Είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια ένδειξη προέλευσης. Σημαίνει DNA που δεν μπορεί να μην αποτυπώνεται σε αυτό που δημιουργείς. Είναι σήμα κατατεθέν και δεν αντιγράφεται! Κυρίως όμως είναι στήριξη της ελληνικής δημιουργίας και πίστη ότι ένα ελληνικό brand μπορεί να ταξιδέψει εκτός συνόρων χωρίς να χάσει την ταυτότητά του αν αυτό προκύψει αλλά σημαίνει πάνω από όλα ότι η ελληνικότητα εκφράζεται και μοιράζεται…





Πώς έχει αλλάξει ο τρόπος που ντυνόμαστε τα καλοκαίρια;

Νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι σημαντικά. Ο πυρήνας είναι ίδιος και προσαρμόζεται στην εποχή. Υπάρχει η γυναίκα που την ενδιαφέρει να ακολουθήσει τις τάσεις, εμπνέεται από αυτές και τα social media, οργανώνει το στιλ της σύμφωνα με αυτή τη λογική και υπάρχει και η γυναίκα που την ενδιαφέρει να απολαύσει το καλοκαίρι με το να είναι απλά ο εαυτός της! Τα coco fico… ισορροπούν κάπου ανάμεσα. Τα βλέπουμε φορεμένα από κάποιες γυναίκες σαν να έχουν βγει από το pinterest και τα βλέπουμε και με τζιν σορτς, λινό πουκάμισο και birkenstock! Και οι δύο περιπτώσεις μας ενθουσιάζουν εξίσου.

Ποιο κομμάτι δεν αποχωρίζεσαι;

Φέτος είναι ξεκάθαρα το δαχτυλίδι scarabeus.. Δεν υπάρχει μέρα που να βγω από το σπίτι χωρίς αυτό! Και το τελευταίο διάστημα φοράω παρά πολύ το Sea Blush necklace! Μου αρέσει να φοράω κάποια σταθερά και κάποια σχέδιά μου μα τα αλλάζω καθημερινά εφόσον μου γίνεται η δυνατότητα γιατί έτσι καταλαβαίνω και πώς ζουν στην πραγματική ζωή και μου αρέσει να βλέπω αντιδράσεις.

Πότε καταλαβαίνεις ότι ένα σχέδιο είναι έτοιμο;

Όταν σταματάω να το βλέπω σαν coco fico και ανυπομονώ να το φορέσω σαν Κορίνα. Αν το μυαλό μου είναι αυθόρμητα ξανά και ξανά σε κάποιο κομμάτι, τότε ξέρω ότι είναι έτοιμο.







Το ιδανικό σου καλοκαιρινό look;

Λευκό πουκάμισο, ολόσωμο μαγιό, καπέλο, παρεό δεμένο στη μέση, γυαλιά ηλίου, friulane μοκασίνια και φυσικά coco fico… ένα ζευγάρι εντυπωσιακά σκουλαρίκια, ένα δαχτυλίδι πολύχρωμο, ένα anklet, ένα κολιέ με κάποιο στοιχεία της θάλασσας και 2-3 βραχιόλια στο χέρι είναι σε ημερήσια διάταξη σταθερά μαζί μου!

Η συνεργασία με τη Berenata;

Ήταν μια συνεργασία που προέκυψε πολύ φυσικά,εδώ και αρκετά χρόνια! Με τη Νατάσα είμαστε συνάδελφοι στον χώρο του beauty (beauty editors πάνω από 20 χρόνια) και μοιραζόμαστε την αγάπη μας για την ομορφιά και μέσω του beautytalk podcast. Έχουμε αρκετά κοινή και κοντινή αισθητική και απεριόριστη αγάπη για τη μόδα. Με λίγα λόγια μας ενώνουν πολλά και κυρίως μια δυνατή φιλία που μας οδήγησε στο coco fico x berenata! Φέτος ειδικά, η ιδέα ήταν να ενώσουμε τη λειτουργικότητα με το στιλ γιατί τα γυαλιά οράσεως μπήκαν δυναμικά στις ζωές και των δυο μας. Έτσι δημιουργήσαμε μια συλλογή με eyewear chains που εκ πρώτης όψεως δείχνουν κολιέ αλλά έχουν κι έναν ωραιότατο κρίκο για να κρεμάς τα γυαλιά σου εκεί και να μην τα ψάχνεις! Πρακτικό και με πολύ ωραίο στιλ ταυτόχρονα!



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