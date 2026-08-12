Not another “I do” ring: τα αγαπημένα μας δαχτυλίδια-σύμβολα αγάπης από Έλληνες Σχεδιαστές Κοσμημάτων

Τα πιο όμορφα δαχτυλίδια με τις πιο όμορφες ανθρώπινες υποσχέσεις μπαίνουν στο ring finger μας και αλλάζουν τα δεδομένα των κλασικών δαχτυλιδιών

Ένα δαχτυλίδι αρραβώνων δεν χρειάζεται να τηρεί πάντα τους κανόνες του κλασικού μονόπετρου, με το μεγάλο διαμάντι στο κλασικό κόψιμο και μέταλλο. Στην εποχή μας, μπορούμε, είτε εμείς είτε ο σύντροφός μας, να κάνουμε μικρές παραβάσεις καλλιτεχνικής φύσεως και να περάσουμε στο δάχτυλό μας ένα όμορφο κόσμημα που θα επισφραγίζει μια μοναδική ένωση, αλλά δεν θα φαίνεται απαραίτητα σαν ένα I-do-ring. Οι Έλληνες σχεδιαστές κοσμημάτων μπορεί να αγαπούν τα κλασικά κομμάτια και να τιμούν τις ρίζες της τέχνης τους, όμως έχουν το δικαίωμα και τη θέληση να πειραματιστούν με τα σχέδια και με τα μεγέθη και να μας παρουσιάσουν κομμάτια που θα στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα αγάπης και θα φοριούνται κάθε μέρα σαν απλά, δαχτυλίδια. Ένα τέτοιο δαχτυλίδι που δεν θα το περιμέναμε μόνο μέσα στο κουτί μιας πρότασης γάμου, αλλά θα το παίρναμε και εμείς δώρο στον εαυτό μας, την ίδια στιγμή που θα το φορούσαμε καθημερινά, χωρίς να θέλουμε να το βγάλουμε από πάνω μας!





We love Diamonds

Αγαπάμε τα διαμάντια, όπως και ο Yiannis Sergakis που σίγουρα το ήξερε όταν σχεδίαζε τη συλλογή La Pierre, βάζοντας ακόμη ένα σκαλοπάτι προς την διαχρονικότητα της τέχνης του. Λιτές βάσεις, διαμάντια που μοιάζουν να αιωρούνται και αναλογίες που δίνουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πέτρα, δημιουργούν δαχτυλίδια που θυμίζουν μικρά έργα τέχνης περασμένα στα δάχτυλά μας. Τι πιο όμορφο για να πούμε ΝΑΙ ή ό,τι άλλο θέλουμε σε αυτόν που μας το χαρίζει ή απλώς στον εαυτό μας.





The art of making jewels

Οι βέρες συμβολίζουν την ένωση, αλλά δεν χρειάζεται να είναι πάντα αυτός ο ρόλος τους ή ακόμη καλύτερα δεν χρειάζεται να έρχονται στη ζωή μας μόνο σε μια τέτοια περίσταση. Ξεφεύγοντας από την πεπατημένη και βλέποντας πάντα το κόσμημα ως μορφή τέχνης, η Ioanna Souflia προτείνει δαχτυλίδια με γλυπτική αισθητική και οργανικές καμπύλες που μπορούν να φορεθούν μόνα τους ή συνδυασμένα. To Folded Ring από την Eidos Collection είναι ένα τέτοιο δαχτυλίδι που στέκεται άψογα μόνο του, αλλά ομορφαίνει ακόμη περισσότερο όταν βρίσκει και εκείνο τα ταίρια του.





Με μοναδικό χρώμα

Σπάζοντας το μοτίβο συγκεκριμένων χρωμάτων και θαυμάζοντας τον τρόπο που η Alexia Gryllaki δημιουργεί δαχτυλίδια που ισορροπούν ανάμεσα στο κόσμημα και το design, ξεχωρίζουμε το υπέροχο μπλε του ζαφειριού από την Omni Collection. Καθαρές γραμμές, γεωμετρικές φόρμες, προσωπικότητα και διαχρονικός χαρακτήρας σε ένα piece που λέει από μόνο του «Ι dο» στο πόσο μοναδικά διαφορετικό και αξιοθαύμαστο είναι.





Minimal

Τι ωραίο αντί να μιλάμε για πέτρες, για διαμάντια, για «μεγάλα» πράγματα, να μιλήσουμε για πιο ήπια, πιο αφαιρετικά και πιο ουσιαστικά κομμάτια; Και αυτό όχι γιατί τα άλλα δεν μας αρέσουν, αλλά γιατί σε πολλές γυναίκες ταιριάζει ξεκάθαρα κάτι πιο minimal. Η Maya Zoulovits ξέρει να κάνει κάθε σχέδιο να αποτελεί μια προσωπική δήλωση και με το “The Knot ring” καταφέρνει να περάσει ένα μήνυμα αν αυτό χρειαστεί ή απλώς να μοιράσει χαρά χωρίς να υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος για να το κάνει.





Ιστορίες από χρυσό

Χρυσός με ιδιαίτερες υφές και διαμάντια ενσωματωμένα διακριτικά στο σχέδιο, δημιουργούν κοσμήματα που φοριούνται κάθε μέρα και αποκτούν τον συμβολισμό ενός engagement ring μέσα από την προσωπική επιλογή, όχι μέσα από τους κανόνες της παράδοσης. Για την EΚ Jewelry αυτή η αφήγηση είναι καθημερινή υπόθεση και ιστορία ζωής και ξέρει πολύ καλά πώς να το κάνει, ακόμη και αν κάποιος απλώς επισκεφτεί το εργαστήριο χωρίς καμία σκέψη για το τι πραγματικά θέλει. Θα το βρει εκεί.