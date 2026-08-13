ΦΑΟS: Τα ελληνικά γυαλιά ηλίου που θα μας συντροφεύουν για χρόνια

Tο ελληνικό eyewear ΦΑΟS δεν επιθυμεί απλώς να μας προστατεύσει, αλλά να μας χαρίσει μια μοναδική εμπειρία φορώντας το.

Όταν πρωτοσυναντήσαμε στον δρόμο μας τα γυαλιά ηλίου ΦΑΟS, μας εντυπωσίασαν πολλά χαρακτηριστικά του: το σχέδιο, η ποιότητα, ο φακός, το στιλ, η άνεσή τους. Συνδύαζαν όλα όσα θέλαμε από ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου και όλα όσα είχε και στο μυαλό της η ομάδα που ξεκίνησε να δημιουργεί το brand από το μηδέν. Σήμερα, το eyewear brand ΦΑΟS έχει αποκτήσει λάτρεις ανά τον κόσμο, ετοιμάζεται να ανοίξει κατάστημα στο Μέγαρο Αρσακείου και γίνεται μια από τις αγαπημένες μας επιλογές για τις εμφανίσεις του καλοκαιριού και όχι μόνο. Ο ιδρυτής του Brand Γιώργος Αβράμης μας λέει περισσότερα για αυτή τη διαδρομή.

Πότε ξεκίνησε το ταξίδι του Brand Faos και ποιο ήταν το όραμά του;

Το ΦΑΟS γεννήθηκε ως ιδέα πολλά χρόνια πριν, όμως οι συνθήκες τότε δεν επέτρεπαν να φτάσουμε στο ποιοτικό αποτέλεσμα που θεωρούμε δεδομένο για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό brand. Το 2022 βρήκαμε επιτέλους τους κατάλληλους συνεργάτες και πετύχαμε τις προδιαγραφές που αναζητούσαμε, ώστε το 2023 να κυκλοφορήσουμε την πρώτη μας συλλογή — με ενθουσιασμό, επιμονή στη λεπτομέρεια και μια δόση περηφάνιας που δεν κρύβουμε.



Γιατί ΦΑΟS; Τι σημαίνει για εσάς το φως και πώς μεταφράζεται σε ένα ζευγάρι γυαλιά;

ΦΑΟS σημαίνει φως στα αρχαία ελληνικά, και σε μία μόνο λέξη συμπυκνώνει την έμπνευσή μας, αλλά και την ανάγκη που θέλουμε να καλύψουμε. Έμπνευση, γιατί το φως είναι αυτό που δίνει χρώμα και υπόσταση σε κάθε στιγμή που ζούμε. Ανάγκη, γιατί θέλουμε να το απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς συμβιβασμούς για την υγεία και την άνεση των ματιών μας.

Ποια είναι η διαδικασία για τη δημιουργία ενός σκελετού μέχρι να φτάσει στα χέρια μας;

Ένα χειροποίητο ζευγάρι γυαλιών ηλίου ΦΑΟS ταξιδεύει τουλάχιστον επτά μήνες πριν φτάσει στον τελικό του προορισμό. Ξεκινά από την έμπνευση και τον σχεδιασμό — προϊοντικό και βιομηχανικό. Ακολουθεί η παραλαβή πρώτων υλών από Ιταλία και Γαλλία, και η τεχνική παραγωγή παίρνει τη σκυτάλη: κόβεται η πλάκα ασετάτ που θα γίνει η μετώπη, διαμορφώνονται οι βραχίονες και τα μεταλλικά στοιχεία στήριξης, γυαλίζονται σε ειδικούς περιστρεφόμενους κυλίνδρους και βερνικώνονται με τεχνικές που απαιτούν χρόνο και υπομονή. Τέλος, κόβονται οι φακοί, ενσωματώνονται στον σκελετό και το κάθε ζευγάρι περνά από αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Συνολικά, μια διαδρομή τουλάχιστον πέντε μηνών μόνο για το στάδιο της παραγωγής.





Πόσο κοντά ή μακριά στέκεστε ως προς τις τάσεις μόδας;

Αρκετά κοντά, αλλά συνειδητά όχι απόλυτα. Το ΦΑΟS εκφράζει τον χαλαρό, μεσογειακό τρόπο ζωής και όχι το υψηλό fashion. Όπως τα καλοκαίρια και οι όμορφες στιγμές μας έχουν κάτι διαχρονικό, έτσι σχεδιάζουμε και τα προϊόντα μας — για να σας συντροφεύουν για χρόνια, όχι μόνο για μία ή δύο σεζόν.

Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση στο να χτίσετε ένα ελληνικό eyewear brand;

Να αποδείξουμε ότι ένα ελληνικό brand μπορεί να σταθεί ισάξια δίπλα σε κάθε διεθνή οίκο. Συνεργαζόμαστε με εργοστάσια από όλο τον κόσμο, όμως οι πρώτες ύλες, οι προδιαγραφές και ο ποιοτικός έλεγχος ακολουθούν τα ίδια αυστηρά κριτήρια που θα περίμενε κανείς από τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου.

Πώς ξεχωρίζει κανείς σε μια αγορά γεμάτη διεθνή ονόματα;

Μέσα από το συναίσθημα που προκαλεί. Η αγορά ενός προϊόντος σήμερα είναι μια εμπειρία, μια απόφαση που ωριμάζει με τον καιρό. Για να κερδίσουμε κάποιον ανάμεσα σε τόσες επιλογές, οφείλουμε να του προσφέρουμε κάτι πραγματικά δικό μας: ένα προϊόν, ένα συναίσθημα και μια αισιοδοξία για τις στιγμές που θα ζήσει φορώντας το.





Πώς βλέπετε εσείς τα γυαλιά ηλίου — ως λειτουργικό αξεσουάρ, ως fashion piece ή ως statement item;

Ως ανάμνηση που φοριέται! Τα γυαλιά ηλίου συνήθως πλαισιώνουν το πρόσωπό μας στις καλύτερες στιγμές μας — σε μια ομαδική φωτογραφία, ένα βίντεο, μια σέλφι. Μένουν για πάντα μαζί μας, και κάθε φορά που τα φοράμε ξανά, θυμόμαστε τι ζήσαμε και τι νιώσαμε εκείνη τη στιγμή.

Το δικό σας αγαπημένο από τη συλλογή σας για φέτος;

Η Σέριφος. Είναι το «αδερφάκι», η γειτονική νησιωτική ταυτότητα του signature μοντέλου μας, της Κύθνου. Μοιράζονται πολλά κοινά χαρακτηριστικά στη μετώπη, όμως η δική της γραμμή κρύβει μια πιο retro αίσθηση — για όσους θέλουν να ξεχωρίσουν, συνειδητά και με στιλ.

Ανακαλύψτε όλη τη συλλογή στο www.faosconcept.gr

