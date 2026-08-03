Σαν ένα ταξίδι στον χρόνο

Ο οίκος Louis Vuitton στρέφει το βλέμμα στην ιστορία του για χάρη της νέας συλλογής Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, παρουσιάζοντας μία καμπάνια που αντλεί έμπνευση από τα βουνά Jura της ανατολικής Γαλλίας, τον τόπο όπου γεννήθηκε ο ιδρυτής του οίκου, Louis Vuitton.

Μέσα από το δημιουργικό όραμα του Nicolas Ghesquière, η φύση, η δεξιοτεχνία και η κληρονομιά του ιστορικού οίκου συνδυάζονται σε μια σύγχρονη γκαρνταρόμπα που επαναπροσδιορίζει την έννοια του ταξιδιού.

Η συλλογή μεταφέρει την ατμόσφαιρα των ορεινών τοπίων του Jura στις σιλουέτες και τις υφές των ρούχων, με έντονες γραμμές, γλυπτικές φόρμες και προσεγμένες λεπτομέρειες που αναδεικνύουν το savoir-faire του οίκου.

Ο οίκος Louis Vuitton επιστρέφει στις ρίζες του με μία συλλογή ωδή στα τοπία των βουνών Jura

Ξεχωριστή θέση στη συλλογή κατέχει η εμβληματική Keepall, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ταξιδιωτικές τσάντες του οίκου, η οποία για τη νέα σεζόν επανασχεδιάζεται και αποκτά πιο γλυπτικές αναλογίες, έντονους όγκους και εκλεπτυσμένα φινιρίσματα, ενώ οι πλεκτές δερμάτινες λεπτομέρειες και οι αναφορές στον ορεινό εξοπλισμό ενισχύουν τον διάλογο ανάμεσα στη λειτουργικότητα, το ταξίδι και τη φύση.

Μέσα από αυτή τη συλλογή, ο Nicolas Ghesquière δεν αναβιώνει απλώς την ιστορία το οίκου, αλλά την ερμηνεύει εκ νέου, μετατρέποντας το φυσικό τοπίο σε σημείο εκκίνησης για μια σύγχρονη, δυναμική και ιδιαίτερα εκλεπτυσμένη πρόταση μόδας.

Με τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, ο οίκος υπενθυμίζει ότι η έννοια του ταξιδιού δεν αφορά μόνο τους προορισμούς, αλλά και την επιστροφή στις ρίζες. Μέσα από τη σύνδεση της παράδοσης με τον σύγχρονο σχεδιασμό, ο γαλλικός οίκος συνεχίζει να εξελίσσει την ταυτότητά του, παραμένοντας πιστός στην κληρονομιά που τον καθιέρωσε ως ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της παγκόσμιας πολυτέλειας.

