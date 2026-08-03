Met Gala: Το έργο του Τζον Γκαλιάνο θα είναι το θέμα της έκθεσης του Met Gala και του Ινστιτούτου Κοστουμιών του 2027

Είναι ο τρίτος εν ζωή σχεδιαστής που θα αποκτήσει τη δική του έκθεση στο Costume Institute του Met

Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε πως το ετήσιο Met Gala του 2027 θα είναι αφιερωμένο στον Τζον Γκαλιάνο, έναν από τους πιο επιδραστικούς και αμφιλεγόμενους δημιουργούς της σύγχρονης μόδας.

Η φετινή έκθεση του Costume Institute, με τίτλο «John Galliano: Horizons», θα ανοίξει τις πύλες της στις 9 Μαΐου 2027 και θα αποτελέσει, όπως και κάθε χρόνο άλλωστε, την έμπνευση για το μεγαλύτερο fashion event στον κόσμο.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να πούμε πως, ο Τζον Γκαλιάνο γίνεται μόλις ο τρίτος εν ζωή σχεδιαστής που αποκτά τη δική του, προσωπική αναδρομική έκθεση στο Costume Institute του Met, μετά τον Yves Saint Laurent το 1983 και τη Rei Kawakubo το 2017 να είναι οι ποηγούμενοι σχεδιαστές που τιμήθηκαν με τον ίδιο τρόπο.

Τι ξέρουμε μέχρι στιγμής για την έκθεση «John Galliano: Horizons»

Σύμφωνα με τo WWD, η έκθεση θα εξερευνά περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες δημιουργικής πορείας, παρουσιάζοντας ενδύματα, αξεσουάρ, σχέδια, ερευνητικά σημειωματάρια, πατρόν και αρχειακό υλικό που αποτυπώνουν την εξέλιξη της σχεδιαστικής του ταυτότητας. Ανάμεσα στα εκθέματα θα βρίσκονται δημιουργίες από την εμβληματική συλλογή αποφοίτησής του στο Central Saint Martins το ‘84, αλλά και σχέδια από τις σημαντικότερες περιόδους της καριέρας του στους οίκους Givenchy, Christian Dior και Maison Margiela.

Η έκθεση επίσης θα αναπτυχθεί σε τρεις θεματικές ενότητες. Η πρώτη θα ακολουθεί χρονολογικά την πορεία του σχεδιαστή, η δεύτερη θα εξερευνά τις βασικές πηγές έμπνευσής του, από την ιστορία και την τέχνη ως το θέατρο και τον πολιτισμό, ενώ η τρίτη θα αποκαλύπτει τη δημιουργική διαδικασία πίσω από μερικές από τις πιο εμβληματικές συλλογές του.

Πώς η καλλιτεχνική δημιουργία συνυπάρχει με την ηθική ευθύνη

Ωστόσο, όπως το Met δήλωσε, η έκθεση δεν θα περιοριστεί μόνο στον εορτασμό της δημιουργικότητάς του. Θα εξετάσει επίσης το δύσκολο κεφάλαιο της καριέρας του, όταν το 2011 απομακρύνθηκε από τον οίκο Dior έπειτα από αντισημιτικά και ρατσιστικά σχόλια που προκάλεσαν διεθνείς αντιδράσεις και οδήγησαν στην καταδίκη του από γαλλικό δικαστήριο και, σύμφωνα με το μουσείο, στόχος της έκθεσης είναι να παρουσιάσει πώς η καλλιτεχνική δημιουργία συνυπάρχει με την ηθική ευθύνη, ανοίγοντας έναν ευρύτερο διάλογο γύρω από την κληρονομιά ενός δημιουργού.

Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφει ο Άντριου Μπόλτον, επικεφαλής του Costume Institute, ο οποίος έχει συμπεριλάβει δημιουργίες του Τζον Γκαλιάνο σε αρκετές από τις πιο επιτυχημένες εκθέσεις του Met τα τελευταία χρόνια. Όπως εξηγεί, η προσέγγιση της έκθεσης αντιμετωπίζει τη μόδα ως μια μορφή αφήγησης και χαρτογράφησης ιδεών, φωτίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι αναφορές στην ιστορία, την τέχνη και τον πολιτισμό μετατρέπονται σε υψηλή ραπτική.

«Κάθε συλλογή του ξεκινά ως ένα ταξίδι ανάμεσα σε πράγματα που χωρίζονται από τον χρόνο, τον τόπο ή το μέσο: πορτρέτο και στάση σώματος, σιλουέτα και ιστορία, μνήμη και υλικό», δήλωσε ο Μπόλτον, όπως αναφέρεται στο Deadline. « Το Horizons προσεγγίζει τη μόδα χαρτογραφώντας όχι εδάφη αλλά συγγένειες, εντάσεις και μετασχηματισμούς. Ανιχνεύει πώς οι εικόνες γίνονται ιδέες, οι ιδέες γίνονται υλικές και το υλικό γίνεται συναίσθημα. Ωστόσο, ένας ορίζοντας αποκαλύπτει όχι μόνο τι βρίσκεται μπροστά μας, αλλά και πού βρισκόμαστε».

Η επιστροφή του Γκαλιάνο στη μόδα



Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο που ο Γκαλιάνο επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο της μόδας. Μετά την ολοκλήρωση της δεκαετούς συνεργασίας του με τον οίκο Maison Margiela στα τέλη του 2024, ετοιμάζεται να παρουσιάσει τη νέα του συνεργασία με τα Zara, ενώ η θρυλική συλλογή Artisanal Άνοιξη/Καλοκαίρι 2024 εξακολουθεί να θεωρείται μία από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης υψηλής ραπτικής.

Τέλος, όπως συμβαί νιε κάθε χρόνο, η έκθεση του Costume Institute θα αποτελέσει και το θέμα του Met Gala 2027, με τους οικοδεσπότες, τους λαμπερούς προσκεκλημένους και το dress code να ανακοινώνονται τους επόμενους μήνες. Μέχρι τότε, το μόνο βέβαιο είναι πως όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στον Τζον Γκαλιάνο, σε μια διοργάνωση που φιλοδοξεί να αναδείξει όχι μόνο το δημιουργικό του αποτύπωμα, αλλά και τον διάλογο γύρω από την ευθύνη, τη μνήμη και την παρακαταθήκη ενός από τους πιο χαρισματικούς σχεδιαστές της εποχής μας.

