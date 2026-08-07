H Havaianas έφερε τις πιο απρόσμενες και fashion-forward σαγιονάρες που έχεις δει ποτέ – Το κλασικό σχέδιο αλλιώς

Θα φορούσες το νέο σχέδιο;

Το brand Havaianas, το οποίο έχει συνδέσει το όνομά του με τα πιο εμβληματικά flip flops παγκοσμίως, άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του, παρουσιάζοντας ένα νέο εμβληματικό σχέδιο στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης.

Συγκεκριμένα, παρουσίασε μια νέα πρόταση, η οποία απομακρύνεται από όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και ένα τόσο κλασικό σχέδιο όπως οι σαγιονάρες, μπορεί να αποκτήσει μία σύγχρονη, fashion-forward εκδοχή. Ο λόγος για το νέο Havaianas Kitten Heel το οποίο είδαμε στην πασαρέλα του Studio Constance για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027.

Studio Constance Spring 2027, Ready to wear/Credit:@gorunway

H Havaianas έφερε τις πιο απρόσμενες και fashion-forward σαγιονάρες στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης

Το νέο σχέδιο ενσωματώθηκαν σε 25 looks της συλλογής, συνδυάζοντας τη χαλαρή βραζιλιάνικη αισθητική του brand με τον μινιμαλισμό και τη σύγχρονη σκανδιναβική προσέγγιση του οίκου ενώ δεν έλειψαν και τα διαχρονικά σχέδια της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας πως το DNA της Havaianas παραμένει αναλλοίωτο ακόμη και μέσα από μια πιο fashion ματιά.

Studio Constance Spring 2027, Ready to wear/Credit:@gorunway

Βέβαια αξίζει να πούμε πως, τόσο στην πασαρέλα, όσο και στο street style, οι σαγιονάρες της Havaianas είχαν την τιμητική τους. Διαχρονικά σχέδια αλλά και το νέο απρόσμενο και στιλάτο kitten heel, φορέθηκαν από τις πιο στιλάτες γυναίκες της μόδας .

Το νέο Havaianas Kitten Heel

Το νέο Havaianas Kitten Heel, η πρώτη εκδοχή της εταιρείας με τακούνι, διατηρεί τη χαρακτηριστική σαγιονάρα με το toe-post, όμως την επανασυστήνει μέσα από ένα χαμηλό ασύμμετρο kitten heel με ελλειπτική γραμμή.

Η γνώριμη λαστιχένια σόλα, σήμα κατατεθέν του brand, παραμένει αναπόσπαστο στοιχείο του νέο σχεδίου ενώ σε ό,τι αφορά τις αποχρώσεις, είδαμε το κλασικό και διαχρονικό μαύρο, το κομψό και ευέλικτο off-white αλλά και το παιχνιδιάρικο και στιλάτο έντονο πράσινο, προτάσεις που ισορροπούν ανάμεσα στη διαχρονικότητα και τη σύγχρονη αισθητική.

