Το all time classic φόρεμα από Zara, που θα σε βγάλει ασπροπρόσωπη το φθινόπωρο - Κοστίζει κάτω από 20€

Από το γραφείο και τη βόλτα μέχρι τις βραδινές εξόδους και τα επίσημα καλέσματα, αυτό το φόρεμα είναι ένα key-piece, που δεν πρέπει να λείπει από καμία γκαρνταρόμπα.

Το καλοκαίρι τελείωσε και η επιστροφή στην καθημερινότητα φέρνει μαζί της και τη διάθεση για μια μικρή ανανέωση στη γκαρνταρόμπα μας. Η νέα σεζόν είναι η ιδανική αφορμή για να επενδύσουμε σε κομμάτια που θα φορέσουμε ξανά και ξανά, δημιουργώντας εύκολα και κομψά looks που θα μας βγάλουν ασπροπρόσωπες σε κάθε περίσταση.

Και μπορεί ημερολογιακά να βρισκόμαστε ένα βήμα πριν το φθινόπωρο, όμως η ζέστη καλά κρατεί, κάνοντας έτσι τα φορέματα τον απόλυτο σύμμαχο μέσα στην καθημερινότητα. Η μεταβατική περίοδος συχνά μας μπερδεύει στιλιστικά, όμως τα φορέματα αποτελούν πάντοτε μια καλή λύση. Ανάλαφρα, πρακτικά και εύκολα στο styling, μας επιτρέπουν να παραμένουμε δροσερές μέσα στην ημέρα, ενώ με τις σωστές προσθήκες μπορούν να προσαρμοστούν ιδανικά και στις πιο φθινοπωρινές εμφανίσεις.

Το πουά φόρεμα από Zara που θα λατρέψεις

Ανάμεσα στις τάσεις που ξεχωρίζουν αυτή τη σεζόν είναι φυσικά το πουά, το οποίο έκανε δυναμικό comeback, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη διαχρονικότητά του. Το κλασικό μοτίβο με τις παιχνιδιάρικες βούλες έχει την ικανότητα να δίνει χαρακτήρα ακόμη και στο πιο απλό look, ενώ παράλληλα παραμένει κομψό και ευέλικτο, γεγονός που το καθιστά μια από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές για εμφανίσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Μετά από μια σύντομη έρευνα στα online μαγαζιά, βρήκαμε αυτό το κομμάτι που αξίζει να προσθέσεις στη συλλογή σου. Και μάντεψε: δεν χρειάζεται να βγεις καθόλου εκτός μπάτζετ, αφού κοστίζει λιγότερο από 20€. Από ένα πρωινό look με flats μπορείς πολύ εύκολα να μεταβείς σε μια βραδινή εμφάνιση με γόβες και statement αξεσουάρ. Τόσο απλά.

Φωτογραφία / Zara

Φωτογραφία / Zara

Αν, λοιπόν, αξίζει να κάνεις μια αγορά για να υποδεχτείς το φθινόπωρο, είναι ξεκάθαρα αυτό το πουά φόρεμα. Extra tip: Όσο η θερμοκρασία πέφτει, ένα blazer, μια ζακέτα ή ένα jacket αποτελούν τέλεια προσθήκη για ένα ολοκληρωμένο φθινοπωρινό outfit.

Θα το βρεις εδώ

