Chocolate Brown: Το καφέ είναι ξανά το πιο chic χρώμα του φθινοπώρου – Πώς να το φορέσεις

Από το σοκολατί και το espresso μέχρι τις πιο ζεστές caramel αποχρώσεις, το καφέ επιστρέφει δυναμικά στη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα και αποδεικνύει πως μπορεί να είναι πολύ πιο ενδιαφέρον από το κλασικό μαύρο.

Υπάρχει κάτι ιδιαίτερα elegant στο καφέ, όταν έρχεται το φθινόπωρο. Ζεστό, sophisticated και απίστευτα ευέλικτο, είναι ένα από εκείνα τα χρώματα που μπορούν να κάνουν ακόμη και το πιο απλό outfit να δείχνει πιο προσεγμένο. Και φέτος, το chocolate brown παραμένει δυναμικά στο προσκήνιο.

Από τα fashion runways μέχρι το street style, το βαθύ σοκολατί εμφανίζεται σε παλτά, πλεκτά, παντελόνια, denim, suede και δερμάτινα κομμάτια, επιβεβαιώνοντας πως δεν πρόκειται απλώς για μια περαστική τάση. Μπορεί την περσινή σεζόν να άνθισε, όμως φέτος έρχεται να επιβεβαιώσει την ισχυρή παρουσία του, κερδίζοντας σημαντικό χώρο στην παλέτα των trends.

Το καφέ (που αγαπήσαμε) επιστρέφει ξανά

Το chocolate brown έχει και φέτος την τιμητική του και, εντάξει, η αλήθεια είναι πως του έχουμε ιδιαίτερη αδυναμία, όμως δίπλα σε αυτό συναντάμε κι άλλες αποχρώσεις, όπως το espresso, το chestnut, το cognac, το tobacco και το caramel, δημιουργώντας έτσι μια ολόκληρη παλέτα που μπορεί να κινηθεί από το πολύ σκούρο και sophisticated μέχρι το πιο φωτεινό και ζεστό.

Αυτό είναι και ένα από τα στοιχεία που κάνουν την τάση τόσο εύκολη να υιοθετηθεί. Οι διαφορετικοί τόνοι του καφέ μπορούν να φορεθούν μαζί, δημιουργώντας ένα tonal look, ενώ λειτουργούν εξίσου όμορφα ως βάση για πιο ενδιαφέροντες (και, ίσως, χρωματιστούς) συνδυασμούς. Το cream και το beige παραμένουν οι safe επιλογές, όμως φέτος αξίζει να δοκιμάσουμε το καφέ δίπλα σε burgundy, βαθύ μπλε, olive αλλά και πιο φωτεινές αποχρώσεις.

Εμείς στο JennyGr έχουμε ιδιαίτερη αδυναμία στο καφέ κι αν για κάτι ανυπομονούμε αυτό το φθινόπωρο, είναι να φορέσουμε ξανά τα αγαπημένα κομμάτια μας, δημιουργώντας στιλάτα και cool σύνολα. Σε περίπτωση που δεν έχεις έμπνευση, ακολουθούν 10 outfits που μας δείχνουν πώς να υιοθετήσουμε την τάση του chocolate brown αυτή τη σεζόν.

Πώς να φορέσεις το chocolate brown αυτό το φθινόπωρο