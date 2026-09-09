Μπορεί η ζέστη να κρατάει για τα καλά, όμως εμείς ήδη σκεφτόμαστε το φθινόπωρο και τα ρούχα που θα μας συνοδεύουσαν στα πρώτα κρύα.

Μπορεί ημερολογιακά να έχουμε μπει στον Σεπτέμβριο, όμως η θερμοκρασία επιμένει να θυμίζει καλοκαίρι. Παρ’ όλα αυτά, η διάθεση μας έχει ήδη αλλάξει. Οι καλοκαιρινές εμφανίσεις αρχίζουν να μας φαίνονται λιγότερο ενδιαφέρουσες, τα σανδάλια δεν μας ενθουσιάζουν όπως πριν και, κάπου ανάμεσα σε έναν παγωμένο καφέ και μια βόλτα στην πόλη, έχουμε αρχίσει να σκεφτόμαστε πλεκτά, τζιν και μπότες.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να κάνεις από τώρα μια πλήρη ανανέωση της γκαρνταρόμπας σου. Ειδικά στις αρχές του φθινοπώρου, όταν οι ζεστές ημέρες συνεχίζονται, το μυστικό βρίσκεται στις μικρές και στοχευμένες αλλαγές. Η λογική είναι απλή: κρατάς τα αγαπημένα σου καλοκαιρινά κομμάτια και αντικαθιστάς σταδιακά ορισμένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία τους με υφές, γραμμές και αξεσουάρ που παραπέμπουν στη νέα σεζόν. Έτσι, δημιουργείς looks που είναι κατάλληλα για τον καιρό, αλλά έχουν ήδη φθινοπωρινή αισθητική.

Η ράφια δίνει τη θέση της στο σουέτ

Η ράφια είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το καλοκαίρι, από τις μεγάλες τσάντες παραλίας μέχρι τα καπέλα και τα αξεσουάρ. Τώρα, όμως, μπορείς να αρχίσεις να την αντικαθιστάς σταδιακά με σουέτ. Μια σουέτ τσάντα, μια ζώνη ή ένα ζευγάρι παπούτσια είναι αρκετά για να αλλάξουν τη διάθεση ενός outfit, χωρίς να σε κάνουν να νιώθεις ότι ντύθηκες για Νοέμβριο ενώ έξω έχει ακόμη ζέστη. Αν θέλεις κάτι πιο statement, ένα σουέτ jacket είναι ένα από τα κομμάτια που θα αξιοποιήσεις ξανά και ξανά τους επόμενους μήνες.

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Οι σαγιονάρες υποχωρούν, τα κλειστά παπούτσια επιστρέφουν

Όσο κι αν αγαπήσαμε τις σαγιονάρες και τα minimal σανδάλια, η νέα σεζόν μάς καλεί να στραφούμε ξανά στα κλειστά παπούτσια. Τα loafers είναι μία από τις πιο εύκολες επιλογές για αυτή τη μεταβατική περίοδο, ενώ οι μπαλαρίνες μπορούν να λειτουργήσουν ιδανικά όταν δεν είσαι ακόμη έτοιμη για μπότες. Και, φυσικά, όσο προχωρά ο Σεπτέμβριος, τα ankle boots και οι ψηλές μπότες μπορούν σταδιακά να επιστρέψουν στο καθημερινό rotation. Το καλύτερο; Μπορείς να τα φορέσεις με πολλά από τα ρούχα που ήδη υπάρχουν στη ντουλάπα σου.

Instagram @yixindy

Τα καλοκαιρινά cover-ups γίνονται ελαφριά layers

Το καλοκαίρι, ένα λινό πουκάμισο ή ένα ανάλαφρο cover-up μπορεί να λειτουργήσει ως το τέλειο επιπλέον layer. Το φθινόπωρο, όμως, χρειάζεσαι κομμάτια που μπορούν να κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά, με λίγο πιο εποχιακή αισθητική. Ένα λεπτό πλεκτό, μια ελαφριά ζακέτα ή μια καμπαρντίνα είναι ιδανικές επιλογές για τις ημέρες που το πρωί έχει δροσιά, το μεσημέρι ανεβαίνει η θερμοκρασία και το βράδυ χρειάζεσαι κάτι παραπάνω. Η καμπαρντίνα, ειδικά, είναι ένα από τα πιο χρήσιμα κομμάτια της μεταβατικής περιόδου, αφού μπορεί να φορεθεί πάνω από φορέματα, τζιν, φούστες, αλλά και πιο casual σύνολα.

Instagram @carlotapitarch

Τα σορτς παραχωρούν χώρο σε τζιν και μίντι μήκη

Δεν χρειάζεται να βάλεις τα σορτς σου στο πίσω μέρος της ντουλάπας από τώρα. Μπορείς, όμως, να αρχίσεις να τα εναλλάσσεις με κομμάτια που έχουν πιο φθινοπωρινή γραμμή. Ένα ίσιο ή wide-leg τζιν, μια μίντι φούστα ή ένα tailored παντελόνι μπορούν να δημιουργήσουν ακριβώς αυτή την αίσθηση. Συνδύασέ τα με ένα απλό T-shirt και sneakers για τις πιο ζεστές ημέρες ή πρόσθεσε ένα λεπτό πλεκτό και loafers όταν η θερμοκρασία αρχίσει να πέφτει. Αυτό το μικρό styling trick αρκεί για να αλλάξει ολόκληρη την εικόνα ενός look.

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Τα anklets αντικαθίστανται από κάλτσες και καλσόν

Τα anklets υπήρξαν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αξεσουάρ του καλοκαιριού, όμως τώρα είναι η σειρά των καλτσών και των καλσόν να κάνουν την εμφάνισή τους. Μια κάλτσα που ξεπροβάλλει διακριτικά πάνω από ένα sneaker ή ένα loafer μπορεί να δώσει περισσότερο χαρακτήρα ακόμη και στο πιο απλό σύνολο. Όσο οι θερμοκρασίες πέφτουν, το ίδιο ισχύει και για τα καλσόν, τα οποία μπορούν να συνδυαστούν με μίντι φούστες, φορέματα και tailored shorts. Και υπάρχει ακόμη ένα πλεονέκτημα: αυτή η μικρή αλλαγή κάνει το outfit να δείχνει πιο ολοκληρωμένο, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Instagram @erinoffduty

Η μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο δεν χρειάζεται να γίνει με μια εντυπωσιακή αλλαγή. Αντί να βάλεις στην άκρη όλα τα καλοκαιρινά σου ρούχα, κράτησε εκείνα που μπορούν να λειτουργήσουν και στις δύο εποχές και άλλαξε σταδιακά τα αξεσουάρ, τα παπούτσια και τα layers.

Άλλωστε, αυτή η ενδιάμεση περίοδος είναι η τέλεια στιγμή για να πειραματιστείς. Ένα καλοκαιρινό φόρεμα με loafers, ένα τζιν με μπαλαρίνες και μια σουέτ τσάντα ή μια καμπαρντίνα πάνω από το αγαπημένο σου T-shirt μπορούν να σε βάλουν στο φθινοπωρινό mood, χωρίς να χρειαστεί να αποχωριστείς ακόμη το καλοκαίρι.