Tommy Hilfiger: Δείτε live το Spring 2027 show από το εμβληματικό The Plaza

Παρακολοθούμε το live streaming του fashion show του αγαπημένου μας brand και μεταφερόμαστε νοητά στην καρδιά της Νέας Υόρκης.

Σήμερα, 10/9 στις 9 το βράδυ το jenny.gr μεταδίδει ζωντανά το catwalk της νέας συλλογής Tommt Hilfiger και μάς δίνει τη δυνατότητα να δούμε σε πραγματικό χρόνο όλες τις τάσεις που θα φορεθούν την προσεχή χρονιά.

Ο Tommy Hilfiger επιστρέφει σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της Νέας Υόρκης για να παρουσιάσει τη νέα του συλλογή στο πλαίσιο της New York Fashion Week. Η Νέα Υόρκη βρίσκεται έτσι και αλλιώς βαθιά στο DNA του Tommy Hilfiger, οπότε η και αυτή τη φορά ο Αμερικανός σχεδιαστής επιλέγει ένα landmark με ιδιαίτερη προσωπική σημασία για τον ίδιο. Η Spring 2027 συλλογή της TOMMY HILFIGER παρουσιάζεται στο ιστορικό The Plaza, με τις εμβληματικές αίθουσες Palm Court και Terrace Room να μετατρέπονται σε πασαρέλα για μία βραδιά.

Η επιλογή του χώρου κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Ο Tommy Hilfiger έζησε στο The Plaza για περισσότερο από μία δεκαετία και η επιστροφή του εκεί συνδέει την προσωπική του ιστορία με την πόλη που εξακολουθεί να αποτελεί σταθερή πηγή έμπνευσης για τον ίδιο και το brand.

Prep Made Current

Το αμερικανικό preppy στην πρώτη γραμμή! Με κεντρική ιδέα το «Prep Made Current», η νέα συλλογή επαναπροσδιορίζει ένα διαχρονικό, αλλά και σύγχρονο preppy στιλ μέσα από τη ματιά του Tommy Hilfiger. Η κομψότητα του uptown συναντά την πιο ανεπιτήδευτη ενέργεια του downtown, ενώ η ραπτική, οι νέες αναλογίες και το relaxed attitude φέρνουν τα classics στο σήμερα.

Polo shirts, cable-knit πλεκτά και chino παντελόνια — κομμάτια άμεσα συνδεδεμένα με την αμερικανική κολεγιακή αισθητική — επιστρέφουν ανανεωμένα μέσα από διαφορετικές εφαρμογές, υφάσματα, χρώματα και λεπτομέρειες. Στόχος; Μια νέα εκδοχή του «Classic American Cool», της αισθητικής που αποτελεί εδώ και δεκαετίες την υπογραφή του οίκου και μας έχει κάνει να αγαπήσουμε όλες τις συλλογές του μέχρι τώρα.

Το show αναμένεται να φέρει στο The Plaza προσωπικότητες από τον χώρο της μόδας, της μουσικής, της τέχνης, του entertainment και του αθλητισμού, συνεχίζοντας τη στενή σχέση του Tommy Hilfiger με τη σύγχρονη pop κουλτούρα.

Δείτε το Tommy Hilfiger Spring 2027 show LIVE εδώ: