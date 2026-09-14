Το πανωφόρι που επέστρεψε δυναμικά από τα '80s και έγινε πάλι trend - Ίσως υπάρχει ήδη στην ντουλάπα σου

Δεν ξέρω για εσένα, αλλά εμείς ανυπομονούμε να πέσει η θερμοκρασία, για να το βγάλουμε επιτέλους από τη ντουλάπα μας και να το εντάξουμε στα καθημερινά looks μας.

Μπορεί το φθινόπωρο να είναι επισήμως εδώ, όμως οι υψηλές θερμοκρασίες εξακολουθούν να μας φέρνουν στο νου την καλοκαιρινή περίοδο. Όση αδυναμία κι αν έχουμε στα αέρινα κομμάτια της συλλογής μας, είναι μια καλή ώρα να τα αποχωριστούμε - καιρού επιτρέποντος - και να αρχίσουμε σιγά - σιγά να υιοθετούμε στην καθημερινότητά μας τη φθινοπωρινή παλέτα. Τζιν, loafers, μπαλαρίνες, πουκάμισα και πανωφόρια έχουν σίγουρα θέση στα everyday looks μας.

Και όταν μιλάμε για πανωφόρια, από τη λίστα δεν μπορεί να απουσιάζει η καμπαρντίνα. Το αγαπημένο τζάκετ που έχει συνδεθεί όσο λίγα με το ντύσιμο της μεταβατικής εποχής, επιστρέφει (και) αυτή τη σεζόν πιο επίκαιρο από ποτέ, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως κάποια κομμάτια δεν φεύγουν πραγματικά ποτέ από τη μόδα. Τι κι αν η ιστορία της μετρά δεκαετίες, η καμπαρντίνα δεν χάνει ποτέ τη διαχρονικότητά της.

Η καμπαρντίνα είναι το πανωφόρι που τρεντάρει φέτος - Και θα φορεθεί πολύ

Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Με την κλασική double-breasted γραμμή, τη ζώνη που αγκαλιάζει τη μέση, τα χαρακτηριστικά κουμπιά και τους ώμους που δίνουν σχήμα στη σιλουέτα, αποτελεί εδώ και δεκαετίες ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της γκαρνταρόμπας - τόσο γυναικείας όσο και ανδρικής. Και αυτός είναι και ο λόγος που δεν χάνει ποτέ την αξία της.

Αυτή τη σεζόν, οι αναφορές στα ’80s είναι έντονες και η καμπαρντίνα δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη. Η εποχή των έντονων ώμων, των όγκων και του power dressing επιστρέφει. Οι σύγχρονες εκδοχές κρατούν τη γνώριμη αυστηρότητα της καμπαρντίνας και την κάνουν πιο χαλαρή, πιο oversized και, κυρίως, πιο εύκολη να φορεθεί στην καθημερινότητα.

Το ενδιαφέρον, βέβαια, δεν βρίσκεται μόνο στη γραμμή. Η κλασική μπεζ καμπαρντίνα παραμένει σταθερή αξία, όμως τη φετινή σεζόν βλέπουμε το διαχρονικό σχέδιο να πειραματίζεται περισσότερο με το χρώμα, τα υλικά και τα μεγέθη. Καφέ και χακί αποχρώσεις δίνουν έναν πιο φθινοπωρινό χαρακτήρα, ενώ το σουέντ και το δέρμα μετατρέπουν την κλασική καμπαρντίνα σε statement κομμάτι. Το τελευταίο, μάλιστα, έχει κάνει αισθητή την παρουσία του και στο street style, επιβεβαιώνοντας πως η καμπαρντίνα μπορεί να αποκτήσει απόλυτα σύγχρονο χαρακτήρα χωρίς να χάσει την κομψότητά της.

Και αν έχεις ήδη μία στην ντουλάπα σου, ακόμη καλύτερα. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να επενδύσεις σε καινούργια για να ακολουθήσεις την τάση. Το μυστικό βρίσκεται στον τρόπο που θα τη φορέσεις. Άφησέ την ανοιχτή πάνω από ένα απλό T-shirt και ένα straight-leg τζιν για ένα effortless καθημερινό look ή δέσε τη ζώνη στη μέση και φόρεσέ τη σαν φόρεμα, αφήνοντας το πανωφόρι να γίνει το βασικό κομμάτι του outfit.

Για ένα πιο polished αποτέλεσμα, συνδύασέ τη με tailored παντελόνι, πουκάμισο και loafers, ενώ αν θέλεις να κινηθείς πιο κοντά στη ’80s διάθεση της σεζόν, πρόσθεσε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου με μεγαλύτερο σκελετό, μυτερές γόβες ή statement κοσμήματα. Ακόμη και η πιο κλασική καμπαρντίνα μπορεί να δείξει εντελώς διαφορετική, όταν αλλάξει το styling.



