Πώς να φορέσεις τις καουμπόικες μπότες αυτή τη σεζόν, ξεφεύγοντας από τα συνηθισμένα - 10 looks να αντιγράψεις

Οι καουμπόικες μπότες αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες fashion επιστροφές των τελευταίων χρόνων. Πώς να τις φορέσεις “σωστά” για να δείχνεις στιλάτη και ενημερωμένη.

Αν υπάρχει ένα παπούτσι που επιστρέφει ξανά και ξανά στη μόδα, αυτό είναι οι καουμπόικες μπότες. Τα τελευταία χρόνια, τις έχουμε δει να κάνουν δυναμικό comeback, όμως φέτος η τάση αποκτά μια διαφορετική, πιο σύγχρονη διάσταση. Οι cowboy boots παραμένουν statement κομμάτι, αλλά δεν χρειάζεται πλέον να συνοδεύονται από καρό πουκάμισα, κρόσσια και denim από πάνω μέχρι κάτω για να λειτουργήσουν.

Το αντίθετο, μάλιστα. Για τη νέα σεζόν, το ενδιαφέρον βρίσκεται ακριβώς στην αντίθεση: ένα ζευγάρι μπότες με έντονα western χαρακτηριστικά μπορεί να αποκτήσει εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα όταν συνδυαστεί με κομμάτια που ανήκουν σε άλλες αισθητικές. Ένα αυστηρό σακάκι, ένα ρομαντικό φόρεμα, μια μίνι φούστα, ένα oversized παντελόνι ή ακόμη και ένα πιο μίνιμαλ σύνολο μπορούν να κάνουν τις cowboy boots να δείχνουν απροσδόκητα chic.

Άλλωστε, οι τάσεις για το φθινόπωρο/χειμώνα 2026 - 2027 δείχνουν μια γενικότερη στροφή προς πιο προσωπικό και εκφραστικό styling, με το tailoring, το boho και τα statement κομμάτια να αποκτούν ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι cowboy boots ταιριάζουν ιδανικά σε αυτή τη λογική, καθώς μπορούν να λειτουργήσουν ως η «ανατρεπτική» λεπτομέρεια ακόμη και σε ένα κατά τα άλλα κλασικό outfit.

Πώς θα φορέσεις τις καουμπόικες μπότες διαφορετικά φέτος

Το πρώτο και σημαντικότερο styling tip είναι να μην προσπαθήσεις να κάνεις ολόκληρο το outfit western. Αντίθετα, αντιμετώπισε τις μπότες όπως θα αντιμετώπιζες οποιοδήποτε statement παπούτσι: ως το κομμάτι που θα δώσει χαρακτήρα σε ένα πιο απλό ή διαφορετικό μεταξύ του σύνολο.

Το tailoring είναι ένας από τους πιο εύκολους τρόπους να το πετύχεις. Ένα oversized blazer ή ένα αυστηρό σακάκι, για παράδειγμα, δημιουργεί την απαραίτητη ισορροπία απέναντι στη ρουστίκ αισθητική της μπότας. Το ίδιο ισχύει και για τα κλασικά πουκάμισα, τα straight jeans και τα πιο polished κομμάτια - έναν συνδυασμό που βλέπουμε συχνά να πρωταγωνιστεί στο γαλλικό street style.

Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι η αντίθεση με πιο θηλυκά κομμάτια. Μίνι και midi φορέματα, αέρινες φούστες και ρομαντικές υφές κάνουν τις cowboy boots να δείχνουν λιγότερο «country» και περισσότερο fashion-forward. Μάλιστα, ο συνδυασμός φορέματος με μπότες είναι ένας από τους πιο ευέλικτους τρόπους να εντάξεις την τάση στην καθημερινή σου γκαρνταρόμπα.

Και μετά έρχονται οι πιο απρόσμενοι συνδυασμοί. Οι cowboy boots μπορούν να φορεθούν με βερμούδες, με φαρδιά παντελόνια, με δερμάτινα κομμάτια ή ακόμη και με πιο sporty στοιχεία. Η μόδα φέτος δεν ενδιαφέρεται τόσο για το τι «ταιριάζει;» όσο για το αν το αποτέλεσμα έχει ενδιαφέρον.

Όσο για τις ίδιες τις μπότες, αξίζει να κοιτάξεις πέρα από το κλασικό καφέ δέρμα. Οι ουδέτερες αποχρώσεις, όπως το cognac και το chestnut, παραμένουν ιδιαίτερα δυνατές, ενώ στις πασαρέλες εμφανίζονται επίσης πιο ιδιαίτερες εκδοχές, με κεντήματα, prints και διαφορετικές υφές.

10 looks με καουμπόικες μπότες για να αντιγράψεις φέτος



