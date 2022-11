H Kate Moss ποζάρει γυμνή για την Bottega Veneta

Όταν η Kate Moss ποζάρει πάνω στην καρέκλα της Bottega Veneta, σχεδιασμένη από τον Gaetano Pesce, για το ss '23 show του οίκου, θυμόμαστε ξανά γιατί "There's only one Kate in London"!

Τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Matthieu Blazy, ο νέος creative director του οίκου Bottega Veneta, ανέθεσε στον Gaetano Pesce, αρχιτέκτονα, σχεδιαστή και καλλιτέχνη, να σχεδιάσει έναν χώρο για να στεγάσει το ss '23 show του οίκου στο Μιλάνο. Το set που σχεδίασε ήταν ένας τεράστιος, εντελώς λείος χώρος γεμάτος με 400 καρέκλες ρητίνης σε έντονα χρώματα και ασορτί πάτωμα, πάλι από ρητίνη.

Instagram/gaetano.pesce

Ο χώρος του Gaetano Pesce πήρε πολλά εύσημα και έδεσε πολύ όμορφα με τη συλλογή του οίκου. Αποφάσισαν λοιπόν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους στο Design Miami με μία έκθεση, όπου οι συγκεκριμένες 400 χρωματιστές καρέκλες που χρησιμοποιήθηκαν στο show (οι λεγόμενες Come Stai? chairs) θα είναι διαθέσιμες όχι μόνο για επιτόπια αγορά και θαυμασμό, αλλά και online αγορά.

Κάθε καρέκλα είναι ίδια ως προς το υλικό κατασκευής με τις υπόλοιπες, αλλά μοναδική ως προς το χρώμα. Ο Gaetano Pesce έχει δηλώσει ότι οπώς και οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί μεταξύ τους, έτσι είναι και τα σχέδια του. "Είμαστε όλοι μοναδικοί και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία του σχεδίου μου!" είπε.

Για να ανακοινώσουν και να κάνουν γνωστή όχι μόνο την έκθεση, αλλά και την πώληση των Come Stai?, ο Blazy και ο Pesce συνεργάστηκαν με το super model των 90's και απόλυτο fashion icon Kate Moss. Η φωτογραφία της και το video όπου ποζάρει γυμνή πίσω από μια Come Stai? καρέκλα, με το logo της Bottega Veneta γραμμένο με το χέρι, έχει γίνει ήδη viral.

Σχεδιαστική ανωτερότητα, αισθησιασμός και η Kate Moss! Τι άλλο χρειάζεται για να πάει καλά αυτό το εγχείρημα;