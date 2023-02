"Alexander Wang" FALL 2023 RTW: Ο έρωτας, το νέο sexy και το come back του σχεδιαστή

Η συλλογή με θέμα τον Έρωτα, του Alexander Wang, αντανακλά τις αλλαγές που συνέβησαν στο brand από τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση μέχρι και σήμερα

Έχει περάσει λίγος καιρός από όταν ο Alexander Wang βρέθηκε στις πασαρέλες της Νέας Υόρκης. Ανάμεσα σε εκείνον τον Μάιο του 2019 και σήμερα, ο Wang αντιμετώπισε κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση, οι οποίες παραλίγο να τον αφανίσουν από τον χάρτη της Μόδας. Μετά από μια δημόσια συγγνώμη και οι κατήγοροί του ανακοίνωσαν ότι θα «προχωρήσουν μπροστά». Στη συνέχεια παρουσίασε ένα show στην Chinatown του Los Angeles τον Απρίλιο του 2022, αλλά η Νέα Υόρκη τότε φάνταζε μακρινός στόχος. Φέτος το comeback του έχει μεγάλη σημασία για αυτόν, το brand του και τους καινούργιους επενδυτές του.

Σε ένα promo spot στον λογαριασμό του στο Instagram πρωταγωνιστεί η Anna Delvey, ναι η γνωστή socialite απατεώνας, μας ενημερώνει για το επικείμενο show του Alexander Wang. Παράξενη επιλογή promo; Μπορεί. Έκανε μπαζ; Ναι.

Ο σχεδιαστής έδωσε στη συλλογή το όνομα «Cupid’s Door» και διακόσμησε τον χώρο με στυλ «α λα boudoir», με βελούδινες dusty pink κουρτίνες και ένα ζεβρέ χαλί που κανείς δεν θα ξεχάσει ποτέ. Το όλο σκηνικό όμως έδεναν τα φώτα, τα οποία έδιναν μια κοκκινορόζ λάμψη παντού.

Ο Alexander Wang έκανε το μπαμ του στην Νέα Υόρκη 15 χρόνια πριν, όταν το sexy που πουλούσε ήταν το παλιό και αγαπημένο model-off-duty look, με τα φαρδιά blazer, τα σκισμένα μπλουζάκια και στα skinny cigarette τζιν παντελόνια. Προφανώς και πλέον δεν είναι το νέο, ανερχόμενο ταλέντο, αλλά κάπως καταφέρνει και γνωρίζει τι θέλουν τα «παιδιά». Μετά την πανδημία το sexy ξαναγεννιέται και αυτό τον συμφέρει πολύ.

Το show του λοιπόν αποτελούνταν από τρια μέρη. Στο πρώτο τα μοντέλα περπάτησαν με τζιν ρούχα -πολύ τζιν όμως- ψεύτικες γούνες σε διάφορα υφές και γραμμές, με τον σχεδιαστή να αναφέρει στα παρασκήνια ταινίες όπως το 2016 και το In the Mood for Love, οι οποίες ίσως και να επηρέασαν το στυλ. Το δεύτερο μέρος ήταν η ανδρική συλλογή. Το coolness ξεχείλιζε από παντού, με το casual και το athleisure να είναι είναι οι βασιλιάδες. Στο τελευταίο μέρος είδαμε κάτι που ίσως και να θύμιζε ένα show του από το μακρινό 2011. Πολλά μεταξωτά φορέματα με κρόσσια, καρδιές και διαφάνειες.

Αν εξαιρέσουμε τα παπούτσια -πολλά χρόνια πίσω και όχι με την καλή έννοια- η συλλογή ήταν λιγότερο sexy από όσο είχαμε συνηθίσει. Ακροβατούσε ανάμεσα σε έναν διαφορετικό αισθησιασμό και σε μια νοσταλγία, ίσως για την εποχή που ο Wang μεσουρανούσε.