Η Phoebe Philo ξεκινάει δικό της brand και όλοι κρατάμε την ανάσα μας

Το μεγάλο το comeback είναι αυτό, και κανένα άλλο

Και η στιγμή που όλοι -κατά βάθος- περιμέναμε ήρθε! Η Phoebe Philo ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει δικό της brand και είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτή της την απόφαση. Τέσσερα χρόνια αφού άφησε τον οίκο μόδας CELINE, η πρωτοπόρος σχεδιάστρια τολμά να κάνει το επόμενό της βήμα με κάτι εντελώς δικό της.

Πριν από λίγο η Philo μοιράστηκε ακόμα μια πληροφορία για το επικείμενο brand της, αναφέροντας ότι η πρώτη της συλλογή θα παρουσιαστεί και θα είναι προς πώληση μέσα στη χρονιά. Could we BE more excited;

«Η πρώτη μας συλλογή θα παρουσιαστεί και θα είναι διαθέσιμη προς πώληση στο website μας, στο phoebephilo.com, τον Σεπτέμβριο του 2023. Θα είμαστε online για εγγραφές τον Ιούλιο του 2023 και ανυπομονούμε να είμαστε σε επαφή ξανά».

Προφανώς και ο κλάδος της μόδας -και όχι μόνο- τρέφει μεγάλες προσδοκίες για αυτό που ετοιμάζει η Philo, αν σκεφτεί κανείς τον τόσο μεγάλο αντίκτυπο που είχαν οι συλλογές της στην CELINE με τις it-bags, τα μενταγιόν, τα sneakers και πόσα ακόμα. Η δήλωσή της αυτή για πολλούς έβαλε ένα τέλος στον Fashion Month, χωρίς να έχει στην ουσία ξεκινήσει ακόμα. Αναμένουμε τα καλύτερα!